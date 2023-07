“Debemos analizar”: RN cuestiona continuidad de Chile Vamos tras rechazo de Evópoli a la AC

Fuertes críticas ha generado la decisión de algunos diputados de Evópoli, quienes rechazaron la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En que incluso Renovación Nacional (RN) cuestionó la continuidad de Chile Vamos.

El principal crítico de este accionar -de los parlamentarios Francisco Undurraga y Jorge Guzmán– fue el secretario general de RN, Diego Schalper, quien señaló que “decisiones como estas obviamente son una puñalada al corazón de Chile Vamos”.

“Quiero serles muy sinceros, en RN nunca estuvo dentro de las perspectivas que el salvavidas a la mala gestión del ministro de Educación viniera de uno de los socios del pacto como es Evópoli”, agregó.

Asimismo, el diputado Schalper tildó la decisión de “incomprensible e inaceptable”. Y tras la consulta de si seguirán siendo “socios” de Evópoli, indicó que “son el tipo de asuntos que debemos analizar una vez que haya terminado la acusación”, según consignó T13.

Posición de Francisco Undurraga

Si bien, el diputado Francisco Undurraga calificó a Marco Antonio Ávila como “el ministro más malo de la historia de Chile en materia de educación”, aclaró que al estudiar el libelo no encontraron “nada que constituyera bajo nuestro punto de vista una infracción”.

Además, recalcó que en Chile Vamos “hemos tenido diferencias históricas en muchas votaciones”. Y añadió que “Hoy tenemos una diferencia. No voy a criticar a RN, no he recibido críticas por parte de la UDI en relación a este tema, así que creo que la crisis la está inventando el secretario general Diego Schalper”.

Finalmente, señaló que “lamentablemente él, con su preparación jurídica que incluso es doctor en Derecho, sabe en su fuero interno que la acusación no da el ancho”.