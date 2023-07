¿Crisis en Chile Vamos? Schalper califica como “puñalada en al corazón” rechazo de Evópoli a acusación constitucional contra ministro Ávila

Como “una puñalada al corazón” calificó el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, el rechazo anunciado por la bancada de Evópoli a la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que se vota esta jornada en la Cámara.

“Entendiendo que dentro de los miembros de la bancada hay diferentes y respetables posturas por parte de nuestros parlamentarios, en el caso de los diputados militantes, vale decir, quien habla y el diputado Jorge Guzmán, hemos llegado a la conclusión que a pesar de la paupérrima gestión del ministro Ávila, el libelo presentado por los legisladores no permite jurídicamente aprobarlo”, dijo Francisco Undurraga en la previa al debate del libelo.

“No desconocemos ni apoyamos los altos niveles de irregularidades, abandonos y sobreideologización con que conduce el Ministerio de Educación el señor Ávila. Los casos recientemente conocidos de la Junaeb no se contemplan en el texto presentado y sometido a los parlamentarios, por lo cual, a pesar de estar en contra de esas acciones conocidas como posterioridades, queremos una política seria y responsable, y no podemos mezclar lo conocido por la prensa y diversos denunciantes con lo refrendado en el libelo acusatorio”, agregó el congresista.

En esa línea, el diputado Undurraga señaló: “Los militantes de Evópoli siempre estaremos en favor de la transparencia y la buena gestión, pero no participaremos en una acusación débil, difusa y que no reúne los requisitos del artículo 52 de la Constitución de la República de Chile”.

La reacción de Schalper

Tras conocer la decisión de Evópoli, que pone más difícil el camino para la aprobación de la acusación constitucional en contra del ministro Ávila que busca Chile Vamos, el diputado Schalper lamentó la postura de la tienda opositora.

“Cuando uno acusa constitucionalmente a un ministro, especialmente en un Congreso y una Cámara en donde la mayoría es oficialista, obvio que hay posibilidades de que el resultado sea adverso. Uno baraja distintos escenarios, pero quiero serles muy sinceros, en Renovación Nacional nunca estuvo dentro de las perspectivas que el salvavidas a la mala gestión del ministro de Educación viniera de uno de los socios del pacto como es Evópoli. Obviamente, eso pone muy cuesta arriba el resultado”, afirmó el parlamentario de RN desde el Parlamento.

“Yo quiero ser muy claro. Decisiones como estas obviamente son una puñalada al corazón de Chile Vamos. Eso hay que decirlo con total claridad porque uno de los principios de Chile Vamos es siempre, en todo evento, velar por los niños, velar por el futuro de Chile y velar por la propiedad de los recursos públicos, eso es un piso de conversación”, complementó el diputado.