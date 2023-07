Caso Torrealba: alcaldesa de Vitacura revela que Antonia Larraín sigue recibiendo su sueldo

Este martes, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, reveló que una de las imputadas en el caso Torrealba, Antonia Larraín Prieto, sigue recibiendo remuneraciones a pesar de estar suspendida de su cargo.

Mientras el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, continúa con la medida cautelar de prisión preventiva, la investigación continúa en la Comisión Investigadora de las Corporaciones Vita de la Cámara Baja, recibiendo durante esta jornada a la alcaldesa Merino.

En detalle, el Ministerio Público formuló cargos por delitos tributarios, lavado de activos, fraude al fisco y asociación ilícita contra el exjefe de Estado y seis personas más. Incluso, Fiscalía Centro-Norte aseguró que Torrealba sería el líder de una organización criminal, donde sería denominado como el ‘Big Boss‘.

“Más de $760 millones”

De esta forma, se le atribuye de desviar más de $760 millones de pesos directamente a su bolsillo a través de siete mecanismos distintos para sustraer fondos de las corporaciones Vita destinadas a otros ámbitos.

Sin embargo, no solamente él fue formalizado, sino que también funcionarios, algunos suspendidos, del municipio. Es el caso de Antonia Larraín Prieto, directora subrogarte de Desarrollo Comunitario, quien tiene medidas cautelares.

“Sigue recibiendo su sueldo”

Su nombre nuevamente fue mencionado en la Comisión Investigadora de las corporaciones Vita y fue la actual alcaldesa Merino quien reveló que la imputada, a pesar de estar suspendida, continúa recibiendo su sueldo.

“El caso de Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario, ella se autoinculpó ante la fiscalía y hoy día permanece en el cargo suspendida y recibiendo su sueldo. Ella fue suspendida cuando se inició el sumario al interior de la Municipalidad, dada la gravedad de los hechos investigados, lo tomó la Contraloría General de la República y esto no va a terminar hasta que no se presente una propuesta de cargo”, manifestó.

Falta de fiscalización

Por su parte, el diputado, Jorge Saffirio sostuvo que le llama mucho la atención que por casi 30 años, el exalcalde no haya sido correctamente fiscalizado. “Entendiendo que no tiene tanta importancia el monto, sino el hecho que se hayan filtrado estos recursos. En definitiva, lo que quiero dejar planteado, que me llama extremadamente la atención es que durante 25 años un mismo alcalde haya sido tan poco controlado por sus conejeros municipales“, indicó.