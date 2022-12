Investigación contra exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, revela cuenta con $2.300 millones y cientos de depósitos en efectivo

Este sábado se dieron a conocer antecedentes que podrían complicar al histórico alcalde de Vitacura y exmilitante insigne de Renovación Nacional, Raúl Torrealba, en el marco de la investigación judicial en su contra por posible malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, falsificación de documentos públicos y lavado de activos.

Un reportaje publicado por La Tercera dio luces de la triangulación que habría armado el “Tronco“, como lo apodan sus íntimos, para hacerse de dinero de la municipalidad que dirigió desde 1996: el actual director jurídico de la municipalidad, Mauiricio Irarrázabal, presentó en julio pasado una denuncia en contra de Torrealba y Antonia Larraín, publicista que fungió como directora de Desarrollo Comunitario, por los delitos antes mencionados.

La actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), recibió a un examigo de Torrealba, Domingo Prieto Urrejola, en su oficina solo pocos días después de asumir el cargo. Prieto Urrejola, quien por 20 años representó a las corporaciones Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, todas sin fines de lucro y que, por ende, recibían dinero de la municipalidad, lo contó de hechos de los que habría sido testigo y víctima: aseguró, señala el reportaje, que incluso habrían falsificado su firma para girar dinero en efecto desde las corporaciones con destino a las arcas personales del Tronco y de Antonia Larraín (sobrina de Prieto Urrejola). Todo, luego que la alcaldesa se percatara de “desórdenes” contables en las corporaciones.

Antes, en agosto de 2021, Antonia Larraín se habría autodenunciado, precisando: “Manipulé sobres con dineros”.

“Esto ocurre desde hace tres años, desde el mes de julio o agosto de 2018, cuando comencé a ocupar el cargo de directora de Desarrollo Comunitario. Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de $ 5 millones que debía entregárselo a él. Este sobre lo recibiría los primeros días del mes y me lo entregaría Domingo Prieto Urrejola, quien es mi tío abuelo por línea materna”, se le citó en el matutino.

En diciembre de 2020, la entrega de sobres se detuvo. En marzo de 2021, Prieto Urrejola fue desvinculado de su cargo, sin indemnización, tras 20 años en el puesto.

El medio señala que esa clase de comportamientos cuestionables podría considerar incluso la participación de quien fuera timonel interino de Renovación Nacional y exembajador de Chile en El Salvador durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera (cargo en el que estuvo hasta marzo de 2022), Renato Sepúlveda.

¿Cómo funcionaba el crimen organizado en la municipalidad de Vitacura? 🔴 Antonia Larraín (directora de desarrollo comunitario) recibía todos los meses un sobre con 5 millones de corporaciones Vita. 🔴El sobre se lo entregaba directamente al ex alcalde Raúl Torrealba (RN) 🧵👇🏽 — Roberto (@RobertoMerken) December 17, 2022

La investigación adquirió otro tono desde septiembre de 2021, cuando la jueza Francis Fell alzó el secreto bancario de Torrealba, Larraín y Prieto: el Tronco, en su cuenta personal en Banco de Chile, tenía $2.300 millones. En la cartola histórica se vieron cientos de depósitos (de $1 a $6 millones). Así, el desafío está en justificar ese monto con los $3,5 millones que Torrealba percibía como edil.

Otro antecedente: al momento de allanar su segunda vivienda, en Lago Colico, comuna de Cunco, región de La Araucanía, habrían encontrado “fajos de billetes ocultos en una pared”.

Por lo pronto, el argumento para justificar los dineros de Prieto a Larraín y de Larraín a Torrealba habrían tenido como justificación las “concesiones publicitarias que la Corporación Municipal de Deportes licitaba”. Se estaría preparando la formalización y posible solicitud de prisión preventiva para el Tronco.