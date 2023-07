Caso convenios: ministro de Justicia afirma que no hay antecedentes de creación de organizaciones para defraudar al Estado

Este domingo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió al llamado “caso convenios” de seremis de Vivienda y Urbanismo, y Desarrollo Social y Familia, con fundaciones ligadas al Frente Amplio, señalando que no hay indicios que indiquen que se han creado organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de defraudar al fisco.

“(De la existencia de ONGs) deliberadamente con el propósito de irrogar perjuicio público extrayendo fondos del Estado, diría que no hay antecedentes”, expuso el secretario de Estado a Estado Nacional.

“Lo que sí podría decir, es que por producto de la modificación legal del 2011, lo que se ha producido es una expansión bien significativa de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de este tipo”, agregó.

“Se duplicaron…”

Es más, el titular de Justicia citó al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señalando que “los datos que tienen, desde el último estudio 2020-2021, en el último quinquenio se duplicaron este tipo de instituciones”.

“El Estado tiene un conjunto bien significativo de fondos concursables o de asignación y en general, ese mecanismo está pensado en instituciones sin fines de lucro, entonces, hay incentivos entre la facilidad de su constitución y los medios de financiamientos”, profundizó.

Responsabilidad de ministros

Asimismo, el ministro Cordero se refirió a la responsabilidad de los ministros de Vivienda, Carlos Montes, y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a quienes la oposición estudia acusar constitucionalmente.

“En el caso del ministro Jackson, yo todavía no logro entender cual es el vínculo salvo su militancia en RD, y uno tiene que evaluar a los ministros por el desempeño de sus sectores, no por las afiliaciones a las que pertenece, logro entender esa crítica del punto de vista político pero de responsabilidad jurídica no veo el vínculo”, expresó la autoridad de Gobierno.

En cuanto al titular de Vivienda, el ministro Cordero expuso: “Es el mejor ejemplo de un ministro de Estado proactivo, cuando toma conocimiento toma las decisiones, eleva la información (…) levantó inmediatamente los teléfonos a otros ministros para decir qué cosas podemos hacer, sería una ironía hacer responsable a alguien que ha adoptado todas acciones y medidas para esclarecer esta situación”.