Caso convenios: bancada republicana estudia acusación constitucional contra ministros Montes y Jackson

Este martes, desde el Congreso, la bancada de diputados de Partido Republicano anunció que se encuentra estudiando una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y su par de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, esto, a raíz del llamado “caso convenios”.

En concreto, los parlamentarios de oposición detallaron que se encuentran en conversiones con su equipo legal para verificar si un libelo acusatorio se justifica o no en este caso.

“Nosotros tomamos las decisiones cuando vemos que hay que tomarlas, no cuando estimamos que son convenientes tomarlas”, señaló el jefe de bancada republicana, el diputado Benjamín Moreno.

“Vemos que nos corresponde comenzar a investigar todos los antecedentes y si los antecedentes llegan a un pasado, si los antecedentes caen en otra persona, nosotros también vamos a estar ahí para fiscalizar y hacer valer las responsabilidades en virtud de los antecedentes, no de un color político, no del ministro que sea o no de lo difícil o fácil que pueda ser llevar adelante una acción de fiscalización”, agregó el parlamentario.

“Se hace difícil la permanencia”

Este anunció de una posible acusación constitucional en contra de los ministros, se da el mismo día que el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, afirmara que la continuidad de Carlos Montes y Giorgio Jackson de la titularidad de los ministerios se ve difícil a raíz del “caso convenios”.

“A juicio de la UDI (…) se hace difícil la permanencia de ministros que están directamente relacionados con esta situación porque obviamente son los principales responsables políticos, ya sea por acción o por omisión, en situaciones que están ocurriendo en el Ministerio de Vivienda”, expuso el timonel gremialista en Radio T13.