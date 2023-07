Presidente Boric reconoce que La Moneda se enteró del “caso convenios” antes que fuera público

En medio de su visita a la región del Maule, el Presidente Gabriel Boric abordó la polémica al interior de la coalición de Gobierno, luego de que se conociera que el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se enteró de las irregularidades en el contrato entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva al menos diez días antes de que se hiciera público.

Los dichos del parlamentario fueron duramente criticados al interior de la alianza oficialista, quienes cuestionaron que el timonel RD no haya entregado la información, asegurando que dejó de ser un interlocutor válido.

“La semana anterior”

En esa línea, el Presidente Boric aseguró que en La Moneda se enteraron del caso la semana anterior a que saliera en los medios a través de un oficio presentado por la diputada Giovanna Ahumada y llamó a los partidos de Gobierno a no pelear entre ellos.

“El medio Timeline publica la noticia el 16 de junio, y el conocimiento que nosotros tuvimos de que había una investigación fue entre un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior. En medio de eso, no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación, de que podrían existir irregularidades, dije inmediatamente que se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos”, puntualizó el Mandatario.

“Yo acá no pongo las manos al fuego por nadie. Todo el mundo tiene que estar disponible a ser investigado, pero que se sepa de manera muy clara que desde el Gobierno no se va a proteger a nadie”, agregó el Jefe de Estado.

Bajo ese contexto, el Presidente Boric expuso: “Respecto a las discusiones que hay al interior con los dichos del senador Latorre, acá el que pierde no es un partido, no es el Gobierno, los que pierden finalmente son estos vecinos que van a demorarse más en recibir los apoyos que necesitan. Entonces no empecemos con peleas entre nosotros”,

Finalmente, desde la oposición también cuestionaron al senador, pidiéndole que deje su cargo como presidente de Revolución Democrática.