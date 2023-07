Presidente Boric tras renuncia de Patricio Fernández: “Tengo certezas que él jamás justificaría el quiebre de la democracia”

Este miércoles, en medio de la ceremonia de entrega de casi 200 viviendas en la comuna de Villa Alegre, región del Maule, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la renuncia de Patricio Fernández de la coordinación de los 50 años del Golpe de Estado, tras polémica con organizaciones de Derechos Humanos.

“En primer lugar, creo que es importante señalar, más allá de las polémicas, que las agrupaciones de memoria y derechos humanos han sido las principales responsables de que en Chile hayamos logrado avanzar en un poco, aunque sea un poco, porque todavía es insuficiente, en justicia respecto a las atrocidades que ha cometido la dictadura militar. Y además, son estas mismas agrupaciones de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, quienes han sido el puntal, el pilar para mantener viva la memoria que muchos cómodamente les gustaría olvidar y nosotros no estamos dispuestos a olvidar”, comenzó diciendo el Mandatario.

“Dicho eso, creo que acá no tenemos que entrar en peleas entre quienes tenemos convicciones que apuntan en la misma dirección. Yo no tengo ninguna duda, porque lo conozco, que Patricio Fernández es una persona que no solo es tremendamente respetuoso de los derechos humanos, como lo ha dicho explícitamente, sino que jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado”, agregó el líder de Gobierno.

“Eso lo valoro…”

En esa línea, el Presidente Boric expuso que Patricio Fernández “entiende, y así lo hace ver en su carta (de renuncia), que si su figura en este momento constituye en un obstáculo para las actividades de conmemoración del Golpe de Estado de 1973, de los 50 años, él decide dar un paso al costado y yo eso lo valoro, valoró su reflexión y no tengo ninguna duda de sus credenciales democráticas y su convicción en contra del quiebre de la democracia”.

“Invito hoy a que todos convengamos en al menos dos cosas a propósito de los 50 años: que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y, por lo tanto, un golpe de Estado es absolutamente injustificable, y que ninguna diferencia que tengamos puede justificar ni validar el violar los derechos humanos de quien piense distinto”, complementó.

“Es sencillo, es simple y yo espero que este sea un consenso transversal y generalizado y que la conmemoración de los 50 años, en el marco de memoria, democracia y futuro, que fue parte del trabajo que estaba realizando Patricio, sea un momento de encuentro y no de más divisiones. En eso yo por lo menos voy a estar plenamente dedicado”, cerró el Presidente Boric.