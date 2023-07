Catalina Pérez se aleja del Congreso: presentó licencia médica en medio de escándalo por convenios

En medio del escándalo por convenios y fundaciones, la diputada Catalina Pérez (RD) presentó una licencia médica, la cual la mantendrá alejada de sus labores legislativas.

Según consigna EMOL, la situación fue confirmada por su equipo de trabajo, y estaría fuera del Congreso por, al menos, toda esta semana.

Caso Convenios

Luego de varios días en silencio, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se refirió al bullado escándalo por los convenios entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva.

Mediante un comunicado, la parlamentaria descartó una renuncia al partido, aunque tuvo duras palabras para el presidente de la colectividad, el senador Juan Ignacio Latorre.

Comparto declaración sobre los hechos de público conocimiento sucedidos durante las últimas semanas. pic.twitter.com/YLUbLn6mcI — Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) July 1, 2023

“He guardado silencio estos días. Ha sido una pausa para escuchar, reflexionar y calibrar la situación. Y pedir ayuda profesional para demostrar que jamás he cometido delito”, partió señalando.

“Quiero partir aclarando que jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”, afirmó.

Además, apuntó duramente contra el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.

“Como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad“, aseveró.

“Pese a mi profunda decepción, soy y seguiré siendo diputada de RD por respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta”, ratificó la parlamentaria.