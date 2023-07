Catalina Pérez asegura que “jamás he cometido delito” por escándalo de convenios y descarta renunciar a RD

Luego de varios días en silencio, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se refirió al bullado escándalo por los convenios entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva.

Mediante un comunicado, la parlamentaria descartó una renuncia al partido, aunque tuvo duras palabras para el presidente de la colectividad, el senador Juan Ignacio Latorre.

“He guardado silencio estos días. Ha sido una pausa para escuchar, reflexionar y calibrar la situación. Y pedir ayuda profesional para demostrar que jamás he cometido delito”, partió señalando.

“Quiero partir aclarando que jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”, afirmó.

En esa línea, Catalina Pérez afirmó que conocía la situación que involucraba a la fundación que presidía su pareja, Daniel Andrade. “Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda, no ponderé correctamente el impacto para el país y el daño que esto iba a causar”, dijo, agregando que “me equivoqué. Cometí un error de juicio”.

Pese a esto, la diputada manifestó que “nada de lo sucedido, sin embargo, justifica cómo me han tratado“, apuntando duramente al senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

“Como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad“, aseveró.

“Pese a mi profunda decepción, soy y seguiré siendo diputada de RD por respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta”, ratificó la parlamentaria.

Finalmente, Pérez aseguró que “voy a participar en todo aquello que no interfiera con una investigación penal en marcha, para contar lo sucedido, porque no he cometido ningún acto indebido ni he faltado a mis principios”.

“Me someteré a las instancias partidarias a las que sea citada y demostraré en ellas que no tengo responsabilidad en los hechos investigados”, cerró.