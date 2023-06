“Me parece que sí hay corrupción”: diputada Consuelo Veloso (RD) por polémica sobre convenios del Minvu

La diputada Consuelo Veloso se refirió a la polémica en la que se ha visto involucrado su partido, Revolución Democrática (RD), con Catalina Pérez, tras los convenios suscritos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva.

En conversación con T13, la parlamentaria señaló que “es decepcionante que personas, que militantes nuestros, se hayan permitido cometer actos presuntamente ilícitos, pero sin duda anti éticos”. Y añadió que “es muy vergonzoso para la militancia tener que estar poniendo la cara, tener que estar afrontando la situación”.

Respecto al apoyo que tuvo la diputada Catalina Pérez en un comienzo por parte del partido, Veloso comentó que “nuestro presidente sin duda haya salido a dar un apoyo irrestricto (…) me parece que fue un error”.

“Me parece que comprometió las voluntades de una militancia y de algunos parlamentarios que no estábamos de acuerdo con respaldar a la diputada Pérez, dado que es poco creíble que la diputada Pérez no haya estado en conocimiento de lo que acontecía y del vínculo entre Democracia Viva y la Seremi de la región de Antofagasta”, complementó.

“Me parece que sí hay corrupción”

Consultada sobre si considera que en este caso hubo corrupción, la diputada Consuelo Veloso indicó que: “La corrupción es un término que no está explicitado, sino que más bien es político y tiene que ver con un conjunto de acciones que puedan ser delictivas o no, pero que tienen que ver con un actuar anti ético, que tienen que ver con cometer acciones que no sean probas estando en posiciones de poder. Me parece que sí hay corrupción“.