“Hay que anticiparse”: el llamado del Presidente Boric a los ministerios tras polémica por convenios del Minvu

El Presidente Gabriel Boric se volvió a referir a los convenios suscritos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, señalando que instruyó a los ministerios a que se “anticipen”.

“Es importante que acá hablemos despercudidamente de esto y que acá no haya nada que se esconda. Toda irregularidad tiene que salir a la luz y lo que yo le he instruido a todos nuestros colaboradores de Gobierno, en particular a los ministerios, es que hay que anticiparse“, dijo el mandatario desde la región del Biobío.

Asimismo, indicó que “hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas, que es si el Gobierno hubiera reaccionado, si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz”.

“Acá tenemos que anticiparnos y no tenemos que esperar a que la prensa llegue a poner un foco de luz para indignarnos respecto a ciertas cosas. Tenemos que saber qué es lo que se está pasando y por eso he instruido efectivamente que se revisen los mecanismos“, complementó.

Fundación Democracia Viva y RD

Respecto a la Fundación Democracia Viva, el Presidente Gabriel Boric tildó recalcó “que es inaceptable: una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia, o sea, yo creo que por ahí no hay por dónde“.

Por último, se refirió a la querella interpuesta por Revolución Democrática (RD) a quien resulte responsable: “Me parece bien. Lo dije ayer, yo no pongo las manos al fuego por nadie y casos de estas características no estamos exentos de que sucedan, la diferencia va a estar marcada por la reacción que tengamos. No tener un doble estándar en esto, no titubear“.