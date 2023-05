Paz Suárez, suspendida vicepresidenta del PPD, cree que la medida “fue exagerada” y que se trata de “un gesto al gobierno”

Este viernes, el Tribunal Supremo del Partido Por la Democracia (PPD) determinó suspender de sus cargos a Paz Suárez, luego de sus polémicos dichos contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, al vincularla con dineros para campañas políticas surgidas desde SQM.

La suspendida militante llegó hasta el Consejo General del PPD, donde dijo sobre la medida tomada en su contra que “Me parece que son procesos normales dentro de los partidos políticos. Recordar que en la época, por el mismo caso, también la ministra Tohá estuvo en el mismo proceso que yo y salió absuelta, por lo tanto, yo lo que espero es lo mismo, porque en realidad la diferencia, las palabras son mucho más livianas que los hechos“.

Suárez señaló que “creo que la libertad de expresión debe respetarse internamente. Pero no es el caso. Yo me voy a someter, como buena militante de partido político, a la institucionalidad”. La dirigente dijo que la medida fue exagerada y que “esto es un gesto al gobierno, ¿no? Es un gesto a la ministra. Y está bien, tienen que hacerlo, es parte de un proceso partidario”.

“Yo lo que hice fue hacer algo irónico en una situación, no estaba pensado, no estaba pautiado y bueno jamás pensé que iba a generar el revuelo que generó, pero la verdad es que yo esto lo hice en contexto de que ya llevaban como una semana sacándole a la mugre a mi presidenta de partido por dichos también legítimos”, agregó.

Con respecto al proceso de suspensión de su militancia, Suárez relató que “yo me enteré por el diario de la suspensión de mi cargo de vicepresidenta y después de unos 20 minutos, 30 minutos, recién me llegó de manera formal un correo. Pero es algo que yo estaba esperando, además la decisión fue conversada, fue dentro de la mesa y yo dije bien, yo me someto a la estructura partidaria“.