Paz Suárez, suspendida vicepresidenta del PPD, asegura que “no he tenido acceso a lo que se me imputa” y pide “un debido proceso”

Este viernes, el Tribunal Supremo del Partido Por la Democracia (PPD) determinó suspender de sus cargos a Paz Suárez, luego de sus polémicos dichos contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Suárez habló con ADN sobre la decisión del TS, donde señaló que “fui notificada hoy en la mañana o casi al mediodía de la resolución. Solamente los dichos de la presidenta en su momento, que era por los dichos míos hacia la ministra Tohá”.

La dirigente del PPD dijo que espera “tener acceso a la carpeta y que me digan cuál es el motivo para poder preparar una defensa, porque se entiende que esto es un tribunal y todos tenemos derecho a un debido proceso“.

“Estoy a la espera de eso y espero que me lo hagan llegar. Se dieron un mes, pero dentro de ese mes todavía tengo que tener un derecho a lo menos de poder decir algo, me imagino. Esto no se trata de tener solo un fallo“, agregó.

Consejo Nacional del PPD

Este fin de semana, el Partido Por la Democracia realizará un Consejo Nacional, siendo la máxima instancia partidaria, donde Suárez espera “que se lleve en un consejo de respeto y que no sea un espacio donde existe el maltrato”.

“Voy a pedir mi palabra como corresponde, yo creo que tengo algo que decir en esta pasada y espero que se respete el pensamiento crítico porque de lo contrario no vamos a mejorar como partido, yo creo que el PPD tiene espacio para que puedan militar todas las personas con un pensamiento lateral”, explicó.

Finalmente, la suspendida militante aseguró que “me someto a la estructura partidaria, tengo mis argumentos, pero espero que se me deje dar mis argumentos, porque hasta esta hora todavía no me llega el motivo, digamos, por escrito de la denuncia del Tribunal Supremo”.