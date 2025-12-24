Empresa de maquinaria está en busca de ingenieros, eléctricos y técnicos para trabajar: así puedes postular

En distintos momentos del año distintas empresas, organismos o instituciones ofrecen una serie de vacantes laborales.

Lo anterior queda como anillo al dedo para personas que, por uno u otro motivo, se encuentran desempleadas.

En ese contexto, es que la empresa Komatsu, dedicada a la fabricación de maquinaria se encuentra en búsqueda de nuevos trabajadores de cara al 2026.

Los trabajos que ofrece Komatsu

De acuerdo a lo publicado por la empresa, a la fecha algunas de las ofertas laborales disponibles para postular son las siguientes:

Ingeniero/a de implementación AHS: Santiago.

Auditor/a interno regional: Quilicura.

Eléctrico/a faena Sierra Gorda: Antofagasta.

Técnico eléctrico: Quilicura.

Coordinador de servicio: Quilicura.

Electromecánico/a Faena Collahuasi: Iquique.

Técnico: Santiago.

Vendedor/a terreno: Copiapó.

¿Cómo postular a las ofertas laborales?

Aquellas personas que se encuentren interesadas en postular a una de las ofertas laborales disponibles, deben ingresar al sitio web de Trabajando.cl (disponible aquí).

Una vez dentro, hay que seleccionar la oferta de interés y presionar en “Postular”. Por último, se deben completar los datos requeridos según el empleo.