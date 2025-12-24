Empresa de maquinaria está en busca de ingenieros, eléctricos y técnicos para trabajar: así puedes postular
Las ofertas laborales son en distintas ciudades de Chile. Revisa acá todos los detalles.
En distintos momentos del año distintas empresas, organismos o instituciones ofrecen una serie de vacantes laborales.
Lo anterior queda como anillo al dedo para personas que, por uno u otro motivo, se encuentran desempleadas.
Revisa también
En ese contexto, es que la empresa Komatsu, dedicada a la fabricación de maquinaria se encuentra en búsqueda de nuevos trabajadores de cara al 2026.
Los trabajos que ofrece Komatsu
De acuerdo a lo publicado por la empresa, a la fecha algunas de las ofertas laborales disponibles para postular son las siguientes:
- Ingeniero/a de implementación AHS: Santiago.
- Auditor/a interno regional: Quilicura.
- Eléctrico/a faena Sierra Gorda: Antofagasta.
- Técnico eléctrico: Quilicura.
- Coordinador de servicio: Quilicura.
- Electromecánico/a Faena Collahuasi: Iquique.
- Técnico: Santiago.
- Vendedor/a terreno: Copiapó.
¿Cómo postular a las ofertas laborales?
Aquellas personas que se encuentren interesadas en postular a una de las ofertas laborales disponibles, deben ingresar al sitio web de Trabajando.cl (disponible aquí).
Una vez dentro, hay que seleccionar la oferta de interés y presionar en “Postular”. Por último, se deben completar los datos requeridos según el empleo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.