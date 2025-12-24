Los imperdibles de Navidad: revisa dónde ver las películas clásicas, de animación e historias interesantes

Finalmente llegó la Navidad. Esa fecha tan esperada por millones de personas alrededor de todo el mundo para reunirse en familia, vivir momentos únicos, disfrutar, abrir regalos o simplemente disfrutar de una forma especial, aunque sea en soledad.

Sea como sea, siempre es buen momento para ver una película, ya sea en Nochebuena o durante el mismo día 25. Además, a lo largo de la historia se han estrenado varios títulos de renombre con este motivo.

A continuación, te dejamos algunas recomendaciones de las mejores películas navideñas, y algunos clásicos infaltables, para disfrutar en estas festividades navideñas.