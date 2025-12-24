;

Los imperdibles de Navidad: revisa dónde ver las películas clásicas, de animación e historias interesantes

El cine en casa siempre asoma como un panorama, en cualquier momento y fecha.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

Finalmente llegó la Navidad. Esa fecha tan esperada por millones de personas alrededor de todo el mundo para reunirse en familia, vivir momentos únicos, disfrutar, abrir regalos o simplemente disfrutar de una forma especial, aunque sea en soledad.

Sea como sea, siempre es buen momento para ver una película, ya sea en Nochebuena o durante el mismo día 25. Además, a lo largo de la historia se han estrenado varios títulos de renombre con este motivo.

A continuación, te dejamos algunas recomendaciones de las mejores películas navideñas, y algunos clásicos infaltables, para disfrutar en estas festividades navideñas.

Revisa también:

ADN
  • ¡Qué bello es vivir! (1946) - Disponible en Prime Video | Mediante alquiler.
  • La Navidad de Charlie Brown (1965) - Disponible en Apple TV.
  • Mi pobre angelito (1990) - Disponible en Disney+.
  • Una Navidad con los Muppets (1992) - Disponible en Disney+.
  • El extraño mundo de Jack (1993) - Disponible en Disney+.
  • El Grinch (2000) - Disponible en Prime Video.
  • Elf, el duende (2003) - Disponible en HBO Max.
  • El Expreso Polar (2004) - Disponible HBO Max.
  • El descanso (2006) - Disponible en Prime Video.
  • Klaus (2019) - Disponible en Netflix.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad