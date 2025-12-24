Los imperdibles de Navidad: revisa dónde ver las películas clásicas, de animación e historias interesantes
El cine en casa siempre asoma como un panorama, en cualquier momento y fecha.
Finalmente llegó la Navidad. Esa fecha tan esperada por millones de personas alrededor de todo el mundo para reunirse en familia, vivir momentos únicos, disfrutar, abrir regalos o simplemente disfrutar de una forma especial, aunque sea en soledad.
Sea como sea, siempre es buen momento para ver una película, ya sea en Nochebuena o durante el mismo día 25. Además, a lo largo de la historia se han estrenado varios títulos de renombre con este motivo.
A continuación, te dejamos algunas recomendaciones de las mejores películas navideñas, y algunos clásicos infaltables, para disfrutar en estas festividades navideñas.
Revisa también:
- ¡Qué bello es vivir! (1946) - Disponible en Prime Video | Mediante alquiler.
- La Navidad de Charlie Brown (1965) - Disponible en Apple TV.
- Mi pobre angelito (1990) - Disponible en Disney+.
- Una Navidad con los Muppets (1992) - Disponible en Disney+.
- El extraño mundo de Jack (1993) - Disponible en Disney+.
- El Grinch (2000) - Disponible en Prime Video.
- Elf, el duende (2003) - Disponible en HBO Max.
- El Expreso Polar (2004) - Disponible HBO Max.
- El descanso (2006) - Disponible en Prime Video.
- Klaus (2019) - Disponible en Netflix.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.