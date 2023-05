Ministro Álvaro Elizalde califica como “una caricatura” los polémicos dichos sobre los “monos peludos” de la presidenta del PPD

Como una “caricatura” calificó en ADN Hoy el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, los dichos de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien durante el fin de semana recién pasado hizo una polémica crítica al Frente Amplio tras las elecciones del Consejo Constitucional, asegurando que “si le quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer una autocrítica“.

Al ser consultado sobre la polémica, y luego que los dichos de Piergentili fueran ampliamente rechazados desde todos los sectores políticos, el ministro Elizalde aseguró que “el sello de nuestra gestión es produnfamente ciudadano, que se hace cargo de demandas sentidas de la sociedad chilena, por lo tanto creo que la crítica no corresponde a la realidad y es una caricatura“.

Y pese a que Natalia Piergentili se disculpó por sus dichos, Elizalde apuntó que “con todo el cariño que siento por Natalia Piergentili no comparto sus declaraciones porque me parece que no entiendo la razón para que ella se sienta avergonzada cuando el PPD ha sido promotor de esta agenda y de una agenda vinculada a los temas emergentes, ella pidió disculpas al respecto”.

Luego puntualizó que la crítica de la presidenta del PPD no corresponde ni se condice con lo que ha hecho el gobierno, señalando que “creo que hay una caricatura que no responde a la realidad de lo que está haciendo el gobierno, cómo no va a ser ciudadano que la jornada laboral permita que los trabajadores puerdan compartir con sus familias producto de las 40 horas, cómo no va a ser ciudadano que los frutos de la explotación del cobre permitan financiar obras de adelanto en las comunas mas necesitadas, con más de 300 comunas, cómo no va ser ciudadano aumentar el salario mínumo, cuando hay cientos de trabajadores que ganan el salario mínimo”, dijo el ministro de la Segpres.

Escucha la entrevista completa acá: