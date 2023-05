“Pedrito… cuidado”: Franco Parisi reacciona a renuncia de Gubernatti al PDG y a “Bad Boys”

El creador del Partido de la Gente (PDG) e integrante del programa de redes sociales “Bad Boys”, Franco Parisi, comentó la salida del espacio de Pedro Gubernatti, una de las caras insignes de la instancia audiovisual, quien además, anunció su renuncia a la tienda.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el empresario expuso que dejar la facción fue una decisión “dolorosa”, recalcando que llevará a cabo “nuevos programas y seguiré buscando siempre hacer todo de manera honesta, responsable y con mucha pasión“.

“Comenzaré un nuevo camino sin cargar culpas de un colectivo en donde siempre di lo mejor. Hoy seré independiente, podré hablar con libertad todos los temas que desee”, agregó el ingeniero comercial.

En ese sentido, respecto a su renuncia al PDG, Pedro Gubernatti indicó: “Las decisiones que se han ido tomando dentro del partido y que ya se tomaron y que van a ir repercutiendo en el futuro también, creo que no me representa lo que se viene, creo que no me representa cómo se está desarrollando todo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Andrés Gubernatti Toro (@gubernattitv)

La reacción de Parisi

Tras dar a conocer esta noticia, Franco Parisi, líder y excandidato presidencial del Partido de la Gente, en la emisión del pasado 16 de mayo de “Bad Boys” se refirió a la salida de Gubernatti del programa.

“Pedro sigue siendo el que tiene la marca registrada de los ‘Bad Boys’, así que, Pedrito… cuidado, sigues siendo parte de los Bad Boys. Cuando quiera vuelva, no hay problema”, dijo el empresario radicado en Estados Unidos.

“Nosotros somos una familia, todos nos enojamos, pero también hay que hablar con la verdad”, agregó Parisi.