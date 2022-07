Semanas atrás, Cristián de la Fuente estuvo en el ojo de huracán tras sus dichos sobre los privilegios. El actor en Sin Filtros afirmó: “El problema es que hay gente, que no tiene las cosas que quiere, pero quieren que se las regalen“, luego de asegurar que lo que él tenía era producto del trabajo. Y tras hacer esas declaraciones, fue el blanco de una gran polémica.

Uno de los primeros en referirse a los dichos de Cristián de la Fuente fue el cineasta Oscar Amaro, quien hizo hincapié en el hecho de que ambos estudiaron en The Grange School. “Todos nos sacamos la cresta, pero tú y yo partimos mil kilómetros adelante de los demás“, le dijo. Y luego la actriz Belén Mora también arremetió con un: “El privilegio de creer que no tienes privilegios”.

Cristián de la Fuente no retira lo que dijo

En conversación con Franco Parisi en Bad Boys el actor, que vivió muchos años en Estados Unidos, reafirmó lo que dijo semanas atrás en Sin Filtros. En el live con el excandidato presidencial, De la Fuente echó la culpa del revuelo de sus declaraciones a los medios y reiteró que hay personas que quieren todo gratis.

“Los medios dicen lo que la gente quiere escuchar. Yo en un programa dije que el resultado del trabajo y el esfuerzo no son privilegios, y después dije que habían algunos a los que les gustaba que les regalaran las cosas y que no tenían los huevos para trabajar. Hay algunos, y lo sigo sosteniendo, no todos“, expuso.

Posteriormente, el productor de cine argumentó su postura. “No nos vamos a sacar la suerte entre gitanos y a negar que hay algunos que quieren que le regalen las cosas. Hay gente que dejó de trabajar para recibir los bonos. A mí me renunció alguien que trabajaba conmigo, porque con el sueldo que tenía no podía ganar (un bono)“, sostuvo.

Niega haber sido privilegiado

Más adelante, el actor se refirió a las críticas que recibió en las redes sociales, donde se le recordó que estudió en uno de los establecimientos educacionales más caros del país.

“Me pueden decir ‘claro, tú naciste en cuna de oro’, pero no, mi papá se tuvo que endeudar para pagarme el colegio, mi papá quebró, mi papá la pasó mal, salió adelante. Pero también mi papá se podría haber quedado sin hacer nada y ponerse a reclamar”, dijo.

Y finalmente, Cristian de la Fuente dio su conclusión al respecto. “Uno cuando está frente a la adversidad tiene dos problemas: culpar al resto o mirar a la adversidad a lo ojos y decir ‘ok, voy a salir adelante’“, dijo.

Luego remató la idea: “Todos nos hemos caído (…) Nos hemos caído en nuestras relaciones sentimentales, en los negocios, en los estudios, todos hemos fallado siempre, pero la gracia es que nos hemos levantado, hemos seguido adelante y no hemos culpado a nadie más. Y eso era lo que yo estaba tratando de hablar y la gente no entendió el concepto“, cerró.