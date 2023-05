Benito Baranda tras rechazo de la Convención: “Me di cuenta que iba a ser un resultado en contra”

El ex convencional de Independientes No Neutrales, Benito Baranda, quien fue reconocido por ser uno de los que más despliegue territorial tuvo en su campaña en 2022, reveló que durante su recorrido por Chile se dio cuenta de la posibilidad del rechazo de la propuesta constitucional.

En el programa ‘Desde el Propósito’ del medio Base Pública, el psicólogo y exdirector del Hogar de Cristo manifestó que después del resultado de la Convención, tuvo que solicitar su seguro de desempleo, dinero con el que se mantuvo su familia durante su viaje por el país previo al plebiscito.

“A mí me tocó después de la Convención solicitar mi seguro de desempleo, y con eso se mantuvo mi familia. Yo me dediqué a recorrer Chile, desde Arica hasta Porvenir, dos meses antes del plebiscito, para poder conversar con las comunidades“, detalló Baranda.

Un resultado en contra

En esa línea, el ex convencional sostuvo que tras su despliegue territorial “me di cuenta de la posibilidad que iba a ser un resultado en contra, que podía ser avasallador“. Esto, producto de “las opiniones que las personas vertían sobre cosas que no estaban dentro de ese texto“, aclaró.

Al ser consultado sobre qué sintió luego del rechazo de la propuesta de una nueva Constitución, Baranda admitió que se sintió desconsolado, sin embargo, al creer en la democracia, rápidamente encontró una forma de seguir para mejorar la situación.

“Sentí una profunda tristeza, pero como soy una persona que cree en la democracia, inmediatamente al día siguiente dije no po, si esto es una respuesta de la democracia, lo que tenemos que hacer es seguir los cauces de la democracia para resolver esto“, expresó Benito Baranda.