Benito Baranda sobre ayudas del Gobierno: “No es para figurar ni sacarse fotos” 

Por Manuel Fernández

A sus 61 años, Benito Baranda tiene una vasta experiencia ayudando a los sectores vulnerables desde el Hogar de Cristo y diversas organizaciones. El activista social conversó con Los Tenores Puertas Adentro, donde compartió su punto de vista de la sociedad.

Actualmente Baranda trabaja para combatir la pobreza en todo el continente, donde el coronavirus amenaza con aumentar los índices en particular sobre la población infantil: “Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), de los 80 millones de niños que comían en escuelas, hay 40 millones qué no se sabe cómo les llegará el alimento. Trabajamos para que no abandonen la estructura escolar, la escuela”.

En Chile, el psicólogo visita con frecuencia la población “El Castillo”, en La Pintana, donde combate los graves problemas de la comunidad. “Es tremenda la cantidad de familias contagiadas y fallecimientos. Ayer supimos de una persona que llevaba enfermos al hospital , una persona menor de 40, taxista, con tres hijos pequeños que falleció de Covid. De seguro se contagió llevando enfermos crónicos que no podían dejar de ir a retirar sus remedios”, lamentó.

Con algo más de distancia, Benito Baranda analizó el comportamiento del gobierno en medio de la pandemia, por ejemplo desde la repartición de cajas alimenticias. “Hay que actuar como nación. En estas condiciones no esperar réditos políticos (…) A este nivel debería ser más austero en figuración, focalizar la ayuda en los más necesitados. Ni siquiera aparecer autoridades públicas; los municipios y sus equipos sociales deberían hacer llegar la ayuda…Y soy partidario de ayudar en términos económicos, los países desarrollados que miramos tantas veces no dan alimentos. Esto no es para figurar ni sacarse fotos. La persona que recibe también ha pagado tributos y se le hace un acto de justicia, no de generosidad”, reflexiona.

A propósito de miradas económicas, Baranda agrega que “el ingreso familiar en esta crisis no puede ser inferior a línea de la pobreza…450 mil pesos líquidos para un grupo de 4 personas, no debería bajar ese umbral. Hay que hacerlo por un período de tiempo considerable, si no volvería el desastre en unos meses. Hay que sostenerlo para que la carga de crisis no se la lleven los pobres”, sentenció.