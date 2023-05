Juan Sutil se querella en contra de Diego Ibáñez tras acusarlo de entregar dinero a diputados de Chile Vamos

Este miércoles, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y excandidato al Consejo Constitucional, Juan Sutil, presentó una querella por el delito de calumnias con publicidad en contra del diputado y presidente de Convergencia Social (CS) Diego Ibáñez.

La acción legal del empresario se da luego que el parlamentario afirmara, en una entrevista a 24 Horas, que Sutil habría entregado dinero a legisladores de derecha para que votaran conforme a sus intereses.

“Juan Sutil ha pasado un par de millones de pesos a parlamentarios de Chile Vamos que después en las comisiones votan a favor de las AFP o en contra de la democratización del derecho al agua“, manifestó en dicha instancia el parlamentario.

Tras estos dichos, el ex CPC anunció que sus abogados presentarán una querella contra el titular de CS. “Me voy a querellar porque no tengo por qué aceptar que un diputado falte a la verdad de esa forma“, dijo.

Luego del anuncio de Juan Sutil, Diego Ibañez aclaró sus palabras y dijo: “Que esté tranquila esta persona, aquí nadie le ha imputado ningún delito”.

La acción legal

Pero aun con esta declaración del presidente de CS, el empresario presentó la querella ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, según consignó La Tercera.

De acuerdo al medio citado, se acusa que los dichos de Ibáñez “buscan desacreditar a don Juan Sutil, indisponerlo con la opinión pública, para afectar seriamente su reputación, entendida como la opinión que la sociedad tiene de una persona, que en doctrina se denomina honor objetivo”.

“Busca instalar en la sociedad una imagen que contraviene la que mi representado tiene de sí —afirmó a la web del matutino el abogado representante de Sutil, Eduardo Riquelme—. Por lo mismo, produce un daño enorme, para él y su familia, al ser tratado públicamente, en síntesis, como corrupto, como una persona que usa sus recursos económicos para “comprar” parlamentarios, para decidir por ellos”.