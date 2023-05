Diputado Ibáñez aclara que “nadie le ha imputado ningún delito” ante anuncio de querella en su contra de Juan Sutil

Este miércoles, el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, aclaró que “nadie le ha imputado ningún delito“. Esto, ante la querella que presentará en su contra el empresario y candidato al Consejo Constitucional, Juan Sutil.

Todo comenzó por una entrevista al canal 24 Horas, en la cual el diputado Ibáñez denunció que el empresario habría entregado dinero a legisladores de derecha para que votaran conforme a sus intereses. “Juan Sutil ha pasado un par de millones de pesos a parlamentarios de Chile Vamos que después en las comisiones votan a favor de las AFP o en contra de la democratización del derecho al agua“, manifestó en dicha ocasión.

Asimismo, señaló a los diputados Diego Schalper (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI) como quienes habrían recibido estos dineros. A raíz de esta situación, en conversación con Radio Agricultura, Juan Sutil anunció que sus abogados presentarán una querella contra el titular de CS.

“Me voy a querellar porque no tengo por qué aceptar que un diputado falte a la verdad de esa forma“, reveló. En esa línea, agregó que Diego Ibáñez “menciona diputados que no he apoyado nunca, ni a través del Servel ni nunca, ni siquiera con un llamado por teléfono. Él falta a la verdad doblemente”.

“Aquí nadie le ha imputado ningún delito”

Bajo ese contexto, durante esta jornada, el diputado Ibáñez aclaró “que esté tranquila esta persona, aquí nadie le ha imputado ningún delito“. Y aseguró que lo que realmente quiso decir es que “lo que he nosotros hemos propuesto es una reforma para disminuir los abusivos gastos en campañas“.

“Cuando un diputado puede gastar hasta $400 millones en una elección, cuando un senador puede gastar hasta $1.700 millones, creo que el pueblo chileno requiere actualizar esas legislaciones y que los aportes de campañas sean mucho menores“, añadió.

De acuerdo al diputado de CS, “lo que hemos hecho es una crítica política que está fundamentada incluso con proyectos de la expresidenta Bachelet donde se intentó legislar para evitar los raspados de olla de Penta y SQM”.