El Partido Comunista (PC) fue, entre las colectividades de izquierda y oficialistas, uno de los grandes ganadores: lograron la elección de dos consejeros constitucionales. El escenario, a juicio del senador comunista Daniel Núñez, muestra que “en un contexto en el que la derecha avanza, también es una señal de que la izquierda se fortalece”.

En ADN Hoy, el congresista ve un país sumamente polarizado: “Si me pregunta si el país se polariza y una opción de ultraderecha como la de José Antonio Kast obtiene el resultado que obtiene, por supuesto que el país se polariza. Ahora, nosotros nos polarizamos en un Gobierno que justamente está haciendo transformaciones sociales que creemos que identifica a la mayoría. Creo que esta polarización no impide construir mayorías y es el desafío que tiene el Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

En suma, la lista Unidad para Chile (la del oficialismo) más la del Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Radical y la Democracia Cristiana (DC), el 38% del apruebo del plebiscito de salida de septiembre pasado se mantiene. El desafío está, entonces (dice Núñez), en una pregunta: “¿Qué nos falta para llegar a tener el 50% más uno, ojalá mucho más que eso, pero volver a ser mayoría electoral? Tenemos un Gobierno y es una capacidad tremenda de hacer cosas. Tenemos el desafío de poner esa capacidad en movimiento para que la gente vea los beneficios y pueda darnos el apoyo que nos permita construir las mayorías. Pero tenemos una base sólida y en este escenario no era fácil”.

“Tenemos que ser capaces —añadió luego el senador— de interpretar y resolver los problemas cotidianos que afectan al pueblo de Chile, y no solamente darles una promesa de transformación social justa y necesaria, pero que no es tan inmediata. Desde ese punto de vista, el Gobierno ha llevado adelante temas de seguridad, migración, alza del costo de la vida, pero creo que faltan más medidas. Por eso valoramos el anuncio del Gobierno con la CUT por sueldo mínimo de $500 mil para el próximo año”.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy Daniel Núñez (@daniel_nunez_a): “Ellos (republicanos) se aprovecharon de 2 cosas: el desgaste de un proceso constitucional; y una crisis en materia de seguridad. Ese evento coyuntural les benefició y le sacaron provecho”

📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/77hLhqvT0z — Radio ADN (@adnradiochile) May 8, 2023

¿Queda, entonces, girar al centro político y terminar con la etiqueta de una posición más dura? Núñez cree que no: “Creo que es todo lo contrario a lo que dices: el Gobierno no tiene que cambiar su rumbo u orientación por el resultado de una elección que no era un plebiscito sobre la gestión del Gobierno. Le impacta, pero la gente eligió al Presidente Boric porque quiere pensiones dignas, terminar con las listas de espera, porque quiere que suba el salario mínimo y pueda mejorar su poder adquisitivo. El Gobierno no puede renunciar a esas demandas, tiene que sostenerlas contra viento y marea, y valoro que se mantiene el porcentaje del Apruebo en condiciones muy difíciles”.

El crecimiento del Partido Republicano es “espectacular e innegable”, acotó Núñez, pero hizo una precisión: “No creo que quienes votaron por ellos y José Antonio Kast sean personas ideológicamente de ultraderecha. Eso no es así. Ellos se aprovecharon de dos cosas: el desgaste de un proceso constitucional que lleva más de tres años, donde la gente está cansada porque cree que la Constitución no plasma sus problemas cotidianos; y por otro lado, una crisis que en materia de seguridad ciudadana, delincuencia y migración se desbordó. Eso fue un evento coyuntural que les benefició enormemente; supieron sacarle provecho, pero los compartimentos en Chile son muy líquidos”.

Así las cosas, hizo un mea culpa: “Este año ha sido de un aprendizaje con muchos errores no forzados y tenemos la responsabilidad de gobernar con mucha más precisión, más rigor y responder a las expectativas de la gente: ellos siguen pensando que las AFP les dan pensiones de miseria o que las isapres no les responde cuando van al médico”.

Por lo pronto, Núñez hizo un llamado a que el Gobierno “relance su agenda legislativa: Ley de Pesca, Ley de Fomento de Cooperativas, Ley Nacional del Litio. “Eso le da sello al Gobierno, independiente de los votos, porque al final, cuando la crisis de seguridad baje, tenemos que tomar el control del país; cuando controlemos las migraciones, los problemas del estallido siguen latentes; y cuando la población cruza a Argentina a comprar los alimentos, eso no es indiferente para la población, y José Antonio Kast y los republicanos no tienen solución. Ahí el Gobierno tiene que batallar”, terminó.