Este 4 de mayo se celebra un nuevo Día de Star Wars a nivel mundial, en donde los fanáticos recuerdan la obra creada por George Lucas, la cual generó un cambio en el mundo del cine.

Por ello, muchos aprovechan la jornada para realizar diversas acciones en el marco de esta celebración, entre los que se incluyen videos, saludos, y recreación de alguna épica escena, diálogo o pelea de la historia.

Tal fue el caso de José Antonio Kast, quien mediante sus redes sociales compartió un video caracterizado como jedi, junto al candidato al Consejo Constitucional, Luis Silva, en la antesala a las elecciones del 7 de mayo.

“Espero que tengan un buen 4 de mayo. Les voy a presentar al elegido de la fuerza“, partió declarando el excandidato presidencial.

“Gracias maestro, pero no hay que olvidar la fuerza y la fe”, respondió Silva, agregando que “con la fuerza y la fe somos invencibles“.

R2D2 calculó las coordenadas para el salto hiperespacial en mi X-Wing, hasta el planeta Tatooine. Me esperaba el maestro Kast… ¡Que la fuerza esté contigo! ¡Y la fe!#ConsejeroLuisSilva #ElProfeSabe#maythe4thbewithyou #StarWarsDay #StarWars #4thstarwars pic.twitter.com/Ju8fw3hJA5 — El Profesor Luis Silva (@profesor_silva) May 4, 2023

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

Star Wars es una de las franquicias más exitosas de los últimos tiempos, pero la pregunta que muchos se hacen es ¿Por qué se celebra su día este 4 de mayo?

Y la respuesta es más fácil de lo que aparenta, ya que la celebración a la obra de George Lucas surgió de la similitud fonética que tiene una sus frases más icónicas: “May the force be with you”, traducida al español como “Que la fuerza te acompañe”; muy parecida a “May the fourth (4th)”, haciendo referencia a la fecha y agregándole el “be with you”.