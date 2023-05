Día de Star Wars: ¿Por qué se celebra el 4 de mayo de cada año?

Star Wars es una de las franquicias más importantes del mundo y que arrastra la mayor cantidad de fans y hoy, este jueves 4 de mayo, celebra su día alrededor del mundo.

La historia creada por George Lucas por allá en los 70, sigue teniendo un gran impacto a nivel mundial con un universo que continúa expandiéndose cada vez más.

Debido a esto, el fanático de Star Wars siente pertenencia en una cultura dentro del posicionamiento de la saga en la cultura popular. Más allá de las películas y las series hay mucho por dónde interiorizarse.

Videojuegos, libros, cómics, enciclopedias, juguetes, artículos de colección, todo tipo de merchandising, eventos especiales e incluso una religión independiente de creyentes en La Fuerza son parte de este universo.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

Ahora bien, Star Wars es una de las franquicias más exitosa de los últimos tiempos, pero la pregunta que cabe realizarse: ¿Por qué se celebra su día este 4 de mayo?

Y la respuesta es más fácil de lo que aparenta, ya que la celebración a la obra de George Lucas surgió de la similitud fonética que tiene una sus frases más icónicas: “May the force be with you“, traducida al español como “Que la fuerza te acompañe”; muy parecida a “May the fourth (4th)“, haciendo referencia a la fecha y agregándole el “be with you”.