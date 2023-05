“Fue un grave error de la excandidata al no decir esa situación”: Franco Parisi se refiere a la condena por narcotráfico de candidata del PDG

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), se pronunció sobre la polémica que rodea a Karla Añes, candidata de su facción al Consejo Constitucional por la región de Arica y Parinacota, quien renunció luego de que se diera a conocer que estuvo en prisión durante cinco años por tráfico de drogas.

“Nadie tenía esos antecedentes, yo creo que fue un grave error de la excandidata al no decir esa situación”, dijo Parisi a Meganoticias. Agregó que siente “una pena por ella, lo debe estar pasando muy mal”. Parisi aseguró que no tenía ningún tipo de cercanía con Añes y que espera que este hecho no afecte a los otros candidatos del partido.

Según El Mostrador, el hecho se remonta al 10 de septiembre de 2010, cuando la mujer fue sorprendida transportando cuatro paquetes con clorhidrato de cocaína en la Terminal Alameda de Estación Central. La sentencia fue dictada en 2011 por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que prolongó una pena efectiva de cárcel debido a que la imputada tenía otra condena por microtráfico que se remontaba a enero de 2010.

Desde el PDG se desmarcaron de la situación, indicando que la resolución judicial les era “desconocida” e información que la aspirante a consejera constitucional presentó su “renuncia a la campaña”. Sin embargo, el Servicio Electoral (Servel) afirmó que su candidatura sigue vigente, ya que cumplió su condena y recuperó su derecho a ciudadanía.

La respuesta del Servel

El presidente del Servel, Andrés Tagle, aseguró que “ella perdió su derecho ciudadano, porque la condena a pena aflictiva es ese el efecto que produce”. Aclaró que “de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, cumplida su condena, ella recuperó su derecho a ciudadanía, y si sale electa, le corresponderá al Tricel proclamarla para el cargo”.

En resumen, el PDG obtuvo su apoyo a la candidatura de Karla Añes luego de conocerse que estuvo en prisión por tráfico de drogas. El Servel, por su parte, distinguió que su candidatura sigue vigente, ya que cumplió su condena y recuperó su derecho a ciudadanía.