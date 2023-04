“Tengo muchas conexiones con la región”: Paulina Vodanovic habla en exclusiva tras ser ratificada en reemplazo de Elizalde en el Senado

Este 23 de abril, Paulina Vodanovic, la presidenta del Partido Socialista, fue ratificada unánimemente por la Comisión Política de la colectividad como la reemplazante del ministro Álvaro Elizalde en el Senado. De esta manera, la abogada que fue subsecretaria para las Fuerzas Armadas durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, asumirá en la próxima semana como senadora por la región del Maule.

ADN tuvo la oportunidad de contactarla y de realizarle su primera entrevista tras su ratificación como la reemplazante del ministro Elizalde en el Senado. En la conversación, Paulina Vodanovic habló de sus desafíos así como también del contexto al que deberá enfrentarse en su nuevo cargo. Al respecto, la primera pregunta que se le hizo, fue acerca de su papel en la bancada del PS.

“Yo soy presidenta del partido, pero evidentemente me sumo como la senadora más reciente. Y en consecuencia, me someto a la disciplina del partido y del jefe de bancada. Ahí soy una senadora más dentro de nuestra bancada, que además se ha destacado por su responsabilidad, por su debate interno bastante positivo y democrático. Y llego en esas condiciones a asumir la senaduría”, afirmó.

Esperar aportar en seguridad y en materia laboral

Tras ello, se le consultó a la presidenta del Partido Socialista sobre las materias legislativas en las que espera aportar. “Todavía desconozco cuáles van a ser las comisiones en las que voy a participar. Pero, creo que el hecho de mi experiencia laboral y jurídica, de 25 años. También he sido asesora o jefa de división jurídica del Ministerio de Justicia, donde me tocó tramitar bastantes proyectos de ley“, dijo.

“Y haber ejercido mi profesión por tantos ellos, me da una posibilidad de participar de buena manera en los debates jurídicos. A mí los temas que más me interesan hoy día, obviamente es el tema de la seguridad. Pero también los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que ha sido a lo que me he dedicado en mi vida laboral”, añadió después.

Su condición como senadora designada

Más adelante, al ser consultada por la condición que tendrá como senadora designada por una región en la que no vive, Paulina Vodanovic señaló que “mire, este es el sistema que la Constitución Política establece. Aquí es la Constitución la que señala que es el partido el que designa al reemplazante en caso de cese, como es el caso del senador Elizalde, hoy ministro“.

Luego, la abogada socialista agregó: “Y la verdad es que cuento con todo el respaldo de la dirección regional del partido. Son ellos los que han propuesto mi nombre. Hoy día estuvieron presentes los dos miembros de la Comisión Política de la región del Maule, que ratificaron aquello. Y anoche mismo estuve en Curicó en una celebración de los 90 años del partido, donde, sin excepción, se me manifestó el apoyo“.

“De manera tal que no entro contra la voluntad del Partido Socialista de la región. Al contrario, cuento con todo el apoyo de ellos. Así como ellos también van a contar con mi apoyo. Y todos los habitantes de la región del Maule tendrán en mí una senadora comprometida con la región“, complementó después.

Su cercanía con la región del Maule

Posteriormente, a la presidenta del Partido Socialista y futura senadora, se le preguntó acerca de su relación con la región del Maule. “Mi abuela y mi abuelo son cauqueninos. Mi bisabuela era de Curicó. Y también mi tío abuelo Erich Schnake era senador por la región. Además, tengo a mi mejor amiga de Curepto. Tengo muchas conexiones con la región“, respondió.

“Pero más allá de eso, hay un compromiso político de mi parte de tomar con fuerzas las tareas que implican esa región tanto en lo rural como en lo urbano. Son distintas realidades, pero ambas con igual importancia. Pero, por otra parte, señalar que muchas de las tareas de un senador, más allá de la representación territorial, son tareas de índole nacional”, adicionó.

Finalmente, Paulina Vodanovic expresó que “aquí los temas que se discuten en el Senado, y para los cuales tenemos que tener una postura clara, son de orden nacional. Y en eso también vamos a actuar en forma concordada con los demás senadores y con la senadora Allende“.