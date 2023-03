Diputados RN acusan a la ONU de “intervenir legislación interna” por advertencia sobre proyecto de ley “Naín-Retamal”

Los diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton y Camila Flores, criticaron la advertencia realizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto del proyecto de ley “Naín-Retamal”, que se discute en el Congreso, acusando al organismo de “inmiscuirse”.

Recordemos que esta jornada la ONU hizo un llamado a las autoridades chilenas para modificar la iniciativa legal que le entrega más tribulaciones a Carabineros, PDI y Gendarmería, debido a que sus disposiciones sobre la “legítima defensa privilegiada” de las policías “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”.

Según el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, el proyecto la ley “Naín-Retamal” plantea una serie de disposiciones que podrían abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad, lo que obstaculizaría el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos.

“Una vez más se inmiscuye”

Bajo ese contexto, el diputado Longton expuso: “La ONU una vez más se inmiscuye. Cuando queremos darle más facultades y protección a nuestras policías para que nos protejan de mejor manera. Lo hizo a propósito del control preventivo de identidad que ha sido un éxito, que ha permitido sacar de circulación a miles de delincuentes que tenían orden de detención pendiente y ahora lo hace a propósito del proyecto de ley ‘Naín-Retamal'”.

“Yo pediría que se preocupen mejor de los derechos humanos de las víctimas de nuestro país, de las víctimas de terrorismo en la zona sur, las víctimas de narcotráfico y el crimen organizado que está absolutamente descontrolado en nuestro país, de las víctimas de Carabineros y las policías que siguen muriendo de manos de los delincuentes”, agregó el parlamentario.

“Este informe está concertado con el Gobierno”

En esa línea, su par, la diputada Camila Flores expuso: “De la ONU no podría esperar una cosa distinta a que no sea tratar de intervenir nuestra legislación interna, de intervenir nuestra soberanía y, sin duda alguna, también por velar por los derechos humanos de los delincuentes”.

“No podría esperar de la ONU algo distinto a lo que están haciendo, pero como estos informes son meramente opiniones, espero que toda esta presión que está ejerciendo el Gobierno, porque este informe está concertado con el Gobierno, no produzca efecto en los senadores, que no les provoque cobardía y que legislan para los chilenos y no para estos organismos internacionales que en nada representan realmente el sentir del Chile actual”, agregó la congresista.