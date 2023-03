Este viernes, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), abordó la polémica en torno a la contratación Vicente Gutiérrez, hermano de su polola, la escritora Camila Gutiérrez, en el área de comunicaciones del ministerio de Obras Públicas, lo que derivó en su renuncia y la posterior denuncia de amenazas de muertes.

“Estar aclarando o comentando otras instituciones, en este caso, el ministerio de Obras Públicas, pero se entienden las legítimas dudas que puedan tener las personas y ante eso, quisiera declarar por única vez que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de, en este caso, Vicente, quien fue contratado por el MOP en su calidad de periodista”, señaló el secretario de Estado.

Luego, el ministro apuntó al origen de esta misma noticia: “No me extraña ni me sorprende, como ha ocurrido otras veces, existan personas dentro del espectro político, muchas veces desde la oposición, que busquen encontrar algún tipo de conexión o relación para enlodar, tanto la imagen personal como el proyecto político.”

Ante las acusaciones de nepotismo, el exdiputado aseguró que Gutiérrez “tiene su título profesional, su experiencia y por tanto, corresponderá a esas instituciones o personas que cursaron esa contratación dar mayores detalles“.

“Quienes quieran confundir planos y tratar de enlodar, tanto la imagen nuestra como la del gobierno, no me sorprende que lo estén utilizando”, concluyó.

En horas de la noche del jueves se conoció un mensaje de Vicente Gutiérrez, a propósito de lo sucedido: “Nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales (…) Ningún familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”.

“Nunca había enfrentado este nivel de odio y violencia y no me siento capaz de seguir enfrentándolo“, manifestó en la misma red.