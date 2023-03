“Eso es absolutamente falso”: Presidente Boric responde a emplazamiento de alcalde Carter

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric se refirió al emplazamiento del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, el cual aseguró que hubo un “telefonazo” entre las autoridades y la Fiscalía que inició el sumario contra el municipio.

Recordemos que el jefe comunal, durante esta jornada, manifestó que el jefe del Ministerio Público tuvo “un giro inexplicable” al cambiar de opinión sobre iniciar un sumario para investigar la filtración de información en el procedimiento realizado en las “narco-casas“.

“El jefe del Ministerio Público dijo en la mañana que era muy bueno que colaboraran, en un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia sumario contra el fiscal. Saque su conclusión, nadie cambia de opinión en ocho horas, aquí hubo un telefonazo“, indicó el edil.

Al ser consultado por el emplazamiento del alcalde Carter, el Mandatario aseguró que “eso es absolutamente falso“.

“La fiscalía es un ente autónomo, no ha habido ningún llamado por parte del gobierno, pero, además, yo estoy preocupado de como gobierno luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico y no contra el alcalde. Así que en esa pelea no estoy interesado”, agregó el Presidente Boric.