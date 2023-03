Antes de comenzar el consejo de gabinete convocado para este sábado 11 de marzo, a un año de la asunción del gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Mandatario salió de La Moneda a la plaza de la Constitución para compartir con los ciudadanos que allí llegaron, en el marco de la misma conmemoración. Después de compartir con ellos, se refirió a los desafíos de esta segunda etapa, con el nuevo gabinete.

“Hay que trabajar mucho. Acá no hay que confiarse. Que a nadie se le suban los humos. Acá hay mucho trabajo por delante, muchos desafíos: mejorar la educación, la salud pública, la reconstrucción en los incendios; la seguridad, por cierto, que es una de las principales preocupaciones de los chilenos, vamos a seguir mejorando la economía”, comenzó puntualizando el Presidente.

Luego, apuntó a una de las últimas derrotas de su administración, que marcó la semana política y económica, y que ocurrió en la Cámara de Diputadas y Diputados: “Para eso, necesitamos, lo digo de nuevo, distribuir de mejor manera los recursos de nuestro país. Y para eso, necesitamos una reforma tributaria”.

“Estamos disponibles a conversar. Extendemos las manos para eso, pero necesitamos mayor disposición y que la gente entienda que para poder financiar derechos sociales, se requiere distribuir de mejor manera los recursos, cuidar las Pymes. Y en eso estamos”, cerró el mandatario.

Así las cosas, el Mandatario definió algunas prioridades: “Lo primero es financiar la reforma de pensiones. Sin reforma tributaria, es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando. Hay chilenos que se están muriendo, hay gente que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir. No podemos seguir haciéndolos esperar”.

El titular de Hacienda, Mario Marcel, también esbozó parte de la estrategia del Ejecutivo, de cara al nuevo periodo legislativo:

“Vamos a iniciar una ronda de consultas con distintos actores económicos, sociales y políticos, para ver cómo seguimos adelante. (La reforma tributaria) es un proyecto por el cual vamos a seguir trabajando y vamos a seguir insistiendo. Y el tercer elemento de esto, es que vamos a ser más explícito en nuestras conversaciones sobre el destino de los recursos, de tal manera que al momento de tener un acuerdo político, sea un acuerdo que además incluya el destino de los recursos que queremos recaudar”.