Una inhabitual situación se registró poco antes del mediodía en la Plaza de la Constitución, por el sector sur del palacio de La Moneda, en Santiago: en medio del consejo de gabinete que allí se llevaban a cabo, el Presidente Gabriel Boric junto a los ministros bajaron a saludar a quienes allí se congregaron, en el marco del primer aniversario de la actual administración. Entre la multitud, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló con ADN sobre los pasos a seguir tras el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados a la idea de legislar la reforma tributaria.

Antes que todo, con lentes de sol y entre selfies, el secretario de Estado se refirió a las muestras de apoyo: “Es muy emocionante. Muchas veces la gente me para en la calle, me anima, me dice que siga adelante, que aguante. La verdad es que uno que está acostumbrado a vivir en el mundo de los números, de los servicios públicos, sentir el cariño de la gente es muy revitalizador”.

Sobre las próximas acciones de la cartera, Marcel precisó que “vamos a seguir adelante con los proyectos en tramitación: el royalty minero está para discutirse en el Senado; en segundo lugar, tenemos proyectos que están en preparación, como (el de) impuestos correctivos”.

Sobre la reforma tributaria, adelantó: “Vamos a iniciar una ronda de consultas con distintos actores económicos, sociales y políticos, para ver cómo seguimos adelante. Es un proyecto por el cual vamos a seguir trabajando y vamos a seguir insistiendo. Y el tercer elemento de esto, es que vamos a ser más explícito en nuestras conversaciones sobre el destino de los recursos, de tal manera que al momento de tener un acuerdo político, sea un acuerdo que además incluya el destino de los recursos que queremos recaudar”.

“Ha sido un año que ha tenido de todo, diría que, sobre todo en el campo nuestro, una satisfacción de ver cómo la economía ha iniciado su proceso de recuperación, la inflación está bajando y vamos a seguir ese camino en lo que resta de este año”, agregó luego antes de concluir: “Todo tiempo tiene su afán. Este es el momento de consolidar las mejoras económicas que ya comienzan a esbozarse. Todavía queda mucho por mejorar, por supuesto. Hay que seguir apoyando a los sectores que corren el riesgo de quedarse atrás en la recuperación, y por otro lado, van a tener que ser las reformas más estructurales, como la tributaria o de previsión, que están en discusión y sobre las cuales trabajaremos con toda la energía que requiere”.