“Es elocuente”: ME-O defiende carta de apoyo del presidente de Argentina y del Grupo de Puebla

Como “improcedente” y con declaraciones “impropias”, fue catalogada por la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia y Fiscalía Nacional, la carta firmada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el Grupo de Puebla, en apoyo a Marco Enríquez-Ominami. La misiva, así, no fue bien recibida por el gobierno del Presidente Boric, ni por la institución persecutora.

Sin embargo, ME-O que recibió este apoyo por su condición como imputado en el caso SQM, reclamándose en esta misiva, la demora de este juicio, la defendió. “La carta es elocuente en denunciar el nivel de los abusos y violaciones al derecho. Ninguna investigación puede durar ocho años. La reforma procesal penal se hizo por lo mismo, para que los juicios fueran breves y oportunos“, argumentó.

“Y aquí no se cumple. Y no es la Fiscalía. Son abogados de la Fiscalía, pocos, que demostraron frivolidad, negligencia, incompetencia y sesgo político. Este juicio va a durar dos años, por tanto, quiere decir que durante 10 años no habrá sentencia. Ese es el debate. Lo otro es una polémica falsa. ¿Hay algo que no sea cierto de lo que expresa la carta?“, complementó después.

Marco Enríquez-Ominami: “No pido ningún privilegio”

Tras ello, el excandidato presidencial insistió en su defensa de la misiva. “La carta expresa claramente que se violan los plazos, es un proceso que ya tiene problemas de nulidad, por plazo irrazonable. Pero además hay un problema con ante apertura, con el texto. Hay un nivel de sesgo de los fiscales, varios de ellos, con dedicación exclusiva, que han significado más de mil millones de pesos en dos fiscales“, afirmó.

“Y eso sin contar los otros 20 fiscales, que se han dedicado a distintas causas, que han caído en el olvido. O que simplemente, hemos demostrado en juicio oral, idéntico a este, que ganamos por unanimidad. Entonces, lo cierto es que, lo elocuente, lo dramático, lo escandaloso, es lo que está ocurriendo”, añadió enseguida.

Finalmente, Marco Enríquez-Ominami señaló que “no pido ningún privilegio más, ni uno menos, que todos mis compatriotas. Pido simplemente, juicio oportuno. Porque sé que soy inocente y así lo dirán. Así quedará demostrado en este juicio“.