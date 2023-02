Partidos valoran invitación transversal del Gobierno para coordinar ayudas a damnificados por incendios forestales: “Lo fundamental es la unidad”

Este lunes, llegaron a La Moneda representantes de los partidos políticos del país, de oficialismo y oposición, con el fin de reunirse con el Gobierno y ponerse a disposición para avanzar en las ayudas a los damnificados por incendios forestales que azotan a gran parte de la zona centro-sur de Chile.

En ese sentido, la ministra de la Secretaría General del Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, precisó que esta cita no tiene que ver “con el combate de los incendios, sino todo lo que es las ayudas tempranas. Es un proceso que tiene una planificación y además los partidos pueden colaborar mucho”.

“Los partidos tienen militantes, tienen juventudes políticas, tienen capacidad de poder desplegarse, algunos lo están haciendo y lo que hemos señalado y lo que hemos solicitado es poder tener una coordinación central para esto (…) lo que hemos señalado y lo que hemos solicitado es una red de voluntarios con coordinación central”, añadió la secretaria de Estado.

En esa línea, la ministra Vallejo expuso que “esta reunión pretende dejar de lado toda diferencia política que podamos tener, que son legítimas en democracia (…) aquí hay partidos muy diversos, de izquierda, de derecha, de centro, pero lo más fundamental es la unidad en estos momentos. Chile lo demanda, las personas afectadas demandan al Estado, al mundo privado, a los partidos políticos, la máxima unidad. No basta al Estado y lo hemos dicho”.

Quiero destacar el sentido de esta reunión, que se enfoca en la unidad de los partidos políticos que Chile demanda y necesita. Requerimos de los distintos actores e instituciones para enfrentar juntas y juntos los #IncendiosForestales. pic.twitter.com/jw5sL3XV8M — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) February 7, 2023

“Chile está primero”

Tras la cita, los presidentes de los partidos presentes en La Moneda valoraron el acercamiento del Gobierno de manera transversal a todas las fuerzas políticas del país.

Así lo expuso la timonel del Partido Republicano, Ruth Hurtado: “Chile está primero, hemos llegado aquí a apoyar al Gobierno en este difícil momento y esperar colaborar en lo que necesite para ir en ayuda de la mayor cantidad de chilenos que hoy día están sufriendo por los embates de los incendios”.

“Hoy día no es el momento para responsabilizar a nadie, pese a que sentimos que el Gobierno llegó tarde, llegó mal a enfrentar esta situación que ya se preveía de alguna manera”, indicó

Por su parte, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, afirmó: “Queremos valorar esta invitación. Estos son los momentos el país nos requiere unidos y nunca vamos a rechazar una invitación del Gobierno, el que sea, para poder colaborar”.

“Pondremos a disposición a todos nuestros parlamentarios para todo lo que implique el aumento de gastos del Estado para ir colaborando con las familias, pero sobre todo queremos ayudar a supervisar este proceso. Sería muy inaceptable que la improvisación fuera parte de este proceso. Queremos colaborar para evitar la improvisación, ya vendrán las evaluaciones respecto a las gestiones”, agregó la representante gremialista.

“Un incendio no considera la militancia”

Desde el oficialismo, el presidente de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, precisó: “Se nos ha señalado que toda la vocación de ayudar sea dirigida con las autoridades regionales, particularmente los voluntariados. Hacer un llamado a la juventud a que en la organización de los voluntariados se articulen con el Instituto Nacional de la Juventud”.

Finalmente, el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona valoró “la convocatoria transversal que tuvo reacción completa que el Gobierno hizo a todas las fuerzas políticas”.

“Un incendio, un terremoto, una erupción, un aluvión no considera la militancia o la opción política que tengan tal o cual persona damnificada (…) (el Ejecutivo) ha tenido el desprendimiento no solo de compartir toda la información, sino de recoger en forma real todas las propuestas. Me parece importante lo que hicieron las fuerzas de oposición de hacer propuestas”, cerró el exdiputado del PC.