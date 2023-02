Francisco Vidal sobre la elección del consejo constitucional: “El objetivo de las fuerzas del Gobierno es obtener la mayor cantidad de convencionales”

El exministro vocero de Gobierno y del Interior, Francisco Vidal, quería que su partido, el Partido Por la Democracia (PPD), que es también el de la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, fuera en una lista única con las otras fuerzas políticas oficialistas para la elección de consejeros constituyentes. Pero la decisión fue otra y se resolvió por el camino propio.

“Comparto con el Presidente (lo de la lista única), porque por algo nos pidió la unidad. ¿Por qué era importante esto? Porque el Gobierno está en su peor momento. Lo muestra la última encuesta de Criteria: 2/3 (dos tercios) rechaza el Gobierno; además, hay reformas en el Congreso; hay crisis de seguridad. En esas circunstancias, siempre el líder les va a pedir unidad. La segunda razón es electoral”, contó la mañana de este viernes en ADN Hoy. Luego agregó:

“Lo que vamos a elegir el 7 de mayo son los convencionales que van a deliberar la nueva Constitución. Si se coloca el foco en ese opjetivo, el objetivo de las fuerzas del Gobierno es obtener la mayor cantidad de convencionales. No es definir el proyecto estratégico, sino tener más convencionales. Dado el modelo de elección de los convencionales, que es el modelo Senado, es probable que sea bastante estrecho el resultado. Eso (deja) con un problema para las fuerzas de Gobierno: hay que sacar al menos 21. Si se sacan menos de 21, la derecha se pasea en el proceso constitucional”.

Así las cosas, una vez esté constituido y en funcionamiento el nuevo Consejo Constitucional (que Vidal insiste en llamar convención, como el proceso anterior) “la batalla en la convención constituyente va a ser precisamente cómo aterrizas los titulares en la práctica. La batalla en cómo se va a definir el Estado social y democrático de derecho no está ganada para nada”.

La votación por las listas en el PPD fue de 94% por segunda lista versus 6% para lista única. “Creo que estamos en un problemazo -advirtió el exsecretario de Estado-: aquí ha habido una doble ruptura. La primera, del PPD y los Radicales con el Presidente. Estaba tratando de recordar de los 8 años que estuve en La Moneda y nunca hubo un planteamiento de lo que estamos viviendo: nunca vi al Presidente Lagos o a la Presidenta Bachelet tomar una decisión de carácter electoral. El Presidente Boric la ha tomado, privada y públicamente, y le ha pedido a los partidos del Gobierno que (vayan) por una sola lista. El PPD ha tomado la decisión de decirle al Presidente: ‘Mire, nosotros opinamos distinto’. Y ahí se abre un temazo: ¿qué pasa con los militantes del PPD que están en cargo de Gobierno? Por ejemplo, la ministra Tohá. Por supuesto (que la debilita). Yo fui ministro del Interior: imagínese el Presidente Lagos le pide a mi partido A y el partido dice Z. Yo quedo incómodo”.

Así las cosas, precisó que además de la jefatura de Estado y de Gobierno, el Presidente tiene como tarea implícita, no institucionar, ser el jefe de la coalición. Los que no lograron ser jefes de coalición fueron dos, a juicio de Vidal: “Frei Montalva no logró la continuidad de su candidato y Allende terminó el 11 de septiembre”.