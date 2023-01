Senador Ossandón llama a retomar mesa de seguridad: “La situación del país no da para amurrarse o poner condiciones”

Este viernes, el senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, se mostró disponible para retomar la mesa de seguridad que lleva adelante el Gobierno, de la cual Chile Vamos se retiró tras conocer los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a fines del 2022.

“Yo puedo hablar por mí y no por el partido. Si me invitan, voy a estar en la mesa el lunes o el día que sea, porque la situación del país no da para amurrarse o poner condiciones”, expresó el parlamentario.

“Es momento de unir voluntades, porque si hay algo que hace falta para combatir la delincuencia son más y no menos manos”, agregó el militante RN.

En esa línea, el senador Ossandón expuso “los narcos hoy están tranquilos en las poblaciones porque saben que los políticos estamos peleando, entonces estemos a la altura”.

“Terminemos con este show que no nos lleva a ninguna parte. Generosidad para el gobierno y generosidad para la oposición”, añadió el congresista.

Acercamientos

Las declaraciones de Manuel José Ossandón se dan un día después qué alcaldes y alcaldesas de Chile Vamos pidieran retomar la mesa de seguridad, pero señalando que el Gobierno no debe entregar “señales ambiguas” respecto a esta materia.

Estas palabras fueron celebradas por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien en conversación con La Prueba de ADN el pasado jueves, afirmó: “Mi invitación es que esa apertura que se vio hoy en la mañana se cumpla, y si no se puede hoy, mañana, pero no le demos más vuelta, que no se vaya al receso el mundo político, sin haber mostrado a la ciudadanía estos avances”.