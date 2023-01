Renovación Nacional elige a Juan José Ossa y Catalina Salem para la Comisión de Expertos del proceso constitucional

Renovación Nacional (RN) definió sus cartas en la selección de expertos y árbitros para el nuevo proceso constituyente.

El partido de oposición eligió a Juan José Ossa y Catalina Salem para componer la Comisión de Expertos, y como árbitros del Comité Técnico de admisibilidad a Marisol Peña y Víctor Avilés.

Para la elección de estos nombres para el proceso constituyente, Renovación Nacional realizó votaciones que se llevaron a cabo durante los días miércoles 18 y jueves 19 de enero, en la que sufragaron los 22 parlamentarios.

Andrés Longton, jefe de bancada, indicó que “hicimos un proceso serio, en el que todos los interesados pudieron plantear sus ideas y lo que esperan de un nuevo texto constitucional”.

“Luego, teniendo a la vista los antecedentes curriculares de los postulantes, adoptamos una decisión responsable, cuestión que nos llena de orgullo y da una pauta de cómo se deben adoptar decisiones tan importantes para el futuro del país. Sin cocina, con transparencia“, agregó.

¿Quiénes son los candidatos?

Juan José Ossa Santa Cruz

Ossa es abogado de la Pontificia Universidad Católica y Master in Law (LL.M.) otorgado por The London School of Economics and Political Science.

Fue ministro Secretario General de la Presidencia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y anteriormente, fue subsecretario de justicia y subsecretario general de la Presidencia.

Entre noviembre de 2012 y marzo de 2014, fue Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Catalina Salem

Es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2011), Magíster en Derecho LLM mención Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Candidata al grado de Doctor en Derecho y Magíster en Ciencia Jurídica. Corte Suprema de Justicia.

Marisol Peña

Abogada y profesora de derecho. Fue ministra del Tribunal Constitucional de Chile entre 2006 y 2018, y presidenta de esa entidad entre los años 2013 y 2014. Es docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y secretaria general de la misma universidad. Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile en 2002.

Víctor Manuel Avilés

Abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho mención Derecho Tributario de la Universidad de Chile; es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile.