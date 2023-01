Ministra Tohá llama a retomar conversaciones entre fuerzas políticas para no “abrir la puerta al populismo”: “Este año hay una prueba de fuego”

Este jueves, La Prueba de ADN conversó con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien se refirió a la aprobación del proyecto de infraestructura crítica en el Congreso, el cual permitirá el resguardo de las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas del país.

“Es una gran satisfacción, es un paso enorme, y es una enorme responsabilidad implementarla. Llevábamos varios años en este debate, y ahora se repuso, y el Ejecutivo incorporó una indicación que sumó la idea de ocupar esta misma modalidad que se crea para proteger la infraestructura crítica cuando se ve amenazada, se va a copiar para pedir apoyo a las Fuerzas Armadas en las fronteras”, expuso la secretaria de Estado.

“Esto es muy importante, porque significa que no solo vamos a poder proteger mejor las fronteras, sino que también representa la posibilidad de hacerlo sin sacar personal policial que está cumpliendo labores en otros ámbitos”, agregó la titular del Interior.

“Dimos paso a una modalidad, que a través de una artículo transitorio, va a permitir poder comenzar a implementar esto muy rápido, ya que ese artículo permite al Presidente dictar un decreto con fuerza de ley, para convocar de inmediato a las Fuerzas Armadas para esta labor”, detalló la autoridad de Gobierno.

En esa línea, la ministra del Interior señaló que en caso de necesitarse, este proyecto de infraestructura crítica permite “desarrollar más especialidad tanto en las Fuerzas Armadas como en las policías, para tratar los temas fronterizos”.

¿Cómo se hará el control?

Consultada cómo se hará el control en la frontera, Carolina Tohá expuso: “Buscamos una manera de no demandar actividades especiales que saquen las habituales de las Fuerzas Armadas. Lo que hacen es bastante específico, en primer lugar control de identidad, quién es usted y muestre sus documentos”.

“En segundo lugar, registro, ver si hay drogas, algún tipo de contrabando en algún paquete. Y tercero, detención para traspasar las policías”, precisó la secretaria de Estado.

Mesa de seguridad

Aprovechando la instancia, la ministra Tohá comentó el congelamiento de los diálogos de la mesa de seguridad que lleva adelante el Gobierno con las fuerzas políticas del país.

“Todo este tiempo se ha seguido conversando, viendo el momento más oportuno para juntarnos nuevamente. Se entiende que tras los indultos la derecha se retiró del trabajo conjunto, pero desde el primer momento dijimos que íbamos a seguir adelante, y la invitación era cerrar el compromiso ante la ciudad, establecer plazos y colaboración de todos los actores”, dijo la titular del Interior.

Respecto a la apertura mostrada esta mañana de jueves por algunos alcaldes de Chile Vamos de retomar la mesa de seguridad, la autoridad de Gobierno expresó: “Se hace esta declaración, pero después hay bancadas que tienen dudas, y esas son cosas que hay que resolver internamente y ante la ciudadanía hay que dar respuestas”.

“Mi invitación es que esa apertura que se vio hoy en la mañana se cumpla, y si no se puede hoy, mañana, pero no le demos más vuelta, que no se vaya al receso el mundo político, sin haber mostrado a la ciudadanía estos avances”, añadió.

Finalmente, tras hacer una llamado a retomar las conversaciones, la ministra Tohá afirmó: “Este año hay una prueba de fuego, porque en el mundo hay mucho desencanto con la democracia, hay muchos populismo que están ganando terreno, y si el sistema político no logra soluciones, vamos a abrir la puerta al populismo”.