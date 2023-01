Senadora Provoste y Consejo para la Reactivación Educativa: “Es una tarea país, no se debe seguir peleando entre oposición y Gobierno”

Este miércoles, el Ciudadano ADN conversó con la presidente de la comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste, e integrante del recién anunciado Consejo para la Reactivación Educativa, parte del Plan de Reactivación Educativa 2023 del Ministerio de Educación.

“Valoro muchísimo que el Presidente Boric haya convocado esta instancia y que haya entendido la urgencia y la gravedad que estamos viviendo de la educación, con altos niveles de deserción escolar, de inasistencia, que van desde la educación inicial a la media”, comenzó diciendo la exministra de Educación del primer gobierno de Michelle Bachelet.

En ese sentido, la senadora expuso que “una de las propuestas que vamos a hacer es que se establezca un mecanismo expedito que permita recoger aportes de comunidades educativas, de todos aquellos que quieran participar con soluciones a una crisis que es bien profunda”.

Además, Yasna Provoste indicó que buscarán que las sesiones del consejo “se transmitan por streaming”, tal como se hace en el Congreso, con el fin de informar a la ciudadanía de los avances del organismo.

“Es un tema de tanta importancia para las familias, que tenemos que actuar con transparencia para que el país esté debidamente informado”, expuso la congresista.

Tres ejes de trabajo

En esa línea, la senadora Provoste detalló que el Consejo para la Reactivación Educativa tiene centrado su trabajo en tres ejes: cerrar la brecha de aprendizaje, hacerse cargo de los problemas de convivencia y salud mental, y solucionar las dificultades en materia de asistencia y revinculación.

Respecto al ausentismo escolar, la parlamentaria expuso que “tenemos que hacer una conciencia más amplia de la vulneración de derechos que se le hace al niño por parte de la familia, porque no es que el niño opte por ir a la escuela, es la familia que no opta por llevarlo y ahí, necesitamos hacer un trabajo comunicacional muy fuerte”.

“El objetivo es que los niños que abandonaron el sistema escolar, aquellos que no están en los establecimientos vuelvan y ese es el foco que tiene que marcar el trabajo”, agregó la congresista de la Democracia Cristiana (DC).

Plazos

Respecto al plazo puesto por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el cual señaló que a julio de este año debería existir el primer informe del Consejo para la Reactivación Educativa, la senadora Yasna Provoste expresó que este debe ser presentado mucho antes.

“(Es fecha) es muy tarde, porque tenemos que ser capaces de tener certezas en febrero, para que en marzo, cuando inicia el calendario escolar, la contratación de 1.330 gestores pueda identificar donde están los estudiantes que han dejado establecimientos y asumamos cuanto antes esa tarea”, complementó la exministra de Educación.

“Esta es una tarea país, debemos estar todos, aquí no se debe seguir peleando entre oposición y Gobierno, aquí se requiere unidad y transversalidad para superar esta crisis que nos ha dejado la pandemia”, añadió la senadora.

En esa línea, Yasna Provoste manifestó: “Yo sé que la ciudadanía ve con cierta distancia y hasta con escepticismo esta comisión, porque han sido tantas en el tiempo, pero al menos yo quiero confiar que hagamos el trabajo rápido, expedito y que tengamos avances concretos antes de marzo”.

Dominga

Finalmente, la senadora de la DC se refirió al rechazo por parte del Comité de Ministros al proyecto minero-portuario, Dominga.

“A mí me correspondió siendo diputada participar en la comisión investigadora del proyecto y he escuchado atentamente las preocupaciones de pescadores artesanales por esta instalación, que me imagino que a esta hora estarán muy tranquilos con esta resolución”, dijo la parlamentaria.

Respecto a la no inhabitación del ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, quien previo a liderar la cartera ya se había mostrado contra Dominga, Yasna Provoste afirmó: “A mí no me cabe ninguna duda que los participantes del Comité lo hicieron absolutamente desprovistos de cualquier presión externa”.