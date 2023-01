Alcalde de La Higuera por Dominga: “Si no se aprueba, se cae una proyección industrial perfectamente compatible con el medioambiente”

Este próximo miércoles, por segunda vez, el proyecto minero-portuario Dominga será sometido al juicio del Consejo de Ministros, quienes evaluarán el futuro de la iniciativa destinada a realizarse en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.

Esta nueva instancia será presidida por la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, y son incluidos los titulares de las carteras de Salud, Ximena Aguilera; de Economía, Nicolás Grau; de Energía, Diego Pardow; y de Minería, Marcela Hernando.

Frente a esto, un sector del gremio de pescadores artesanales recurrió a la Contraloría solicitando que la Maisa Rojas se inhabilite de la votación, acusando un supuesto “conflicto de interés con la ONG Oceana”, además, de haber emitido públicamente juicios en contra del proyecto minero-portuario.

En respuesta a esta petición, el pasado lunes, la titular de Medioambiente afirmó: ​​“No me voy a inhabilitar. Hay que recordar que la inhabilitación está normada, existen ciertos criterios y nosotros hicimos el análisis, que no hay ninguno de esos criterios que se cumplan”, dijo la secretaria de Estado a CNN Chile.

“Es una decisión tomada”

Bajo este contexto, este martes, el alcalde de la Higuera, Yerko Galleguillos, se refirió a la decisión de la ministra Rojas y expuso: “Es una decisión personal, tengo entendido que hay una denuncia en la Contraloría, o una presentación respecto a esto, por tanto, es un tema jurídico que debe resolver el organismo correspondiente”.

Respecto a la votación del proyecto Dominga, el jefe comunal expuso: “Creo que el Consejo de Ministros no va a aprobar este proyecto. Es una decisión tomada el día que el Presidente (Gabriel Boric) ganó las elecciones, cuando se pronuncia y dice ‘no a Dominga’. Esta va a ser una decisión política una vez más”.

“Aquí se debe respetar la institucionalidad, los proyectos se tienen que aprobar técnicamente y políticamente y ojalá que después de esto, la ley realmente cambie”, agregó el líder comunal.

En ese sentido, el alcalde de la Higuera expuso que “si el proyecto no se aprueba, espero que el Gobierno presente un plan de desarrollo para la comuna. El Presidente cuando visitó la región manifestó que iba a sentarse a conversar para ver cómo generar empleo y desarrollo de mano de obra aquí y eso es lo que esperemos.

“Dominga es un proyecto más, la comuna tiene una desafío importante, no solo es Dominga, está el puerto Puerto Cruz Grande, el corredor Bioceánico, por tanto, si Dominga no se aprueba, no solo se cae Dominga, se cae toda una proyección industrial, que es perfectamente compatible con el medioambiente de la comuna”, complementó Yerko Galleguillos.

“No entiendo por qué ahora”

Asimismo, el alcalde apuntó que “el plan regulador intercomunal de la provincia del Elqui, establece que en La Higuera se pueden construir tres puertos y eso fue firmado el 2017 durante el gobierno de la presidenta Bachelet, por tanto, si en ese momento el PRI determinaba que se podían construir puertos, no entiendo por qué ahora, después que se aprueba un proyecto portuario, aparecen autoridades de Gobierno, parlamentarios, a decir que no se puede hacer”.

Finalmente, consultado si ha tenido alguna cita con los ministros, Yerko Galleguillos expresó: “Pedí cita con la ministra Maisa, me iba a recibir el viernes 13 de enero, pero me cambió la audiencia para el 26. Espero que nos reunamos porque hay otros temas que tenemos que trabajar: están proponiendo una área marítima protegida que cierra la posibilidad de desarrollo portuario en la comuna”.