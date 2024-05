“Fue una prueba importante para demostrar que somos un equipo confiable”: Tiago Nunes y el triunfo de la UC en el Clásico Universitario

Santiago

Luego de haber sumado su primera victoria en un clásico desde que llegó a dirigir al fútbol chileno, el entrenador de la UC, Tiago Nunes, hizo un detallado análisis respecto al triunfo sobre la U en el Clásico Universitario.

“Teníamos que cambiar un poco la forma de juego ante un equipo muy bien trabajado y que estuvo con toda su gente. Tuvimos un gol anulado por poco. El gol de la U fue una situación muy puntual, tuvimos la madurez de mantener nuestra forma, anotar el empate y conseguimos ser un equipo equilibrado en la cancha. Impusieron un poco más el ritmo, pero defensivamente hicimos un partido muy muy bueno. Ellos solo tuvieron dos ocasiones, nosotros entre tres y cuatro”, planteó, alabando el desempeño colectivo y también del artillero cruzado, Fernando Zampedri.

“El golazo de Fernando representa lo que es en este club. La U fue puro corazón después. Si tuviésemos un poquito más de madurez, podríamos haber anotado el tercero. Qué bueno que puedo ser testigo para ver un gol de este calibre. Trabaja bastante, se esfuerza, pelea por el puesto, merece jugar. Desde el inicio dejé en claro que todos pelearían por el puesto. Es un referente nuestro, respetamos su trayectoria. El gol fue una jugada trabajada. Colectivamente, hemos hecho un gran partido”, remarcó en conferencia de prensa, puntualizando en el cambio de esquema que llevó, por ejemplo, a Cristián Cuevas a jugar como carrilero.

“Le expliqué lo que pretendía, quería hacer ventaja en las coberturas. La U ataca la última línea con un pase directo, queríamos tener ventaja numérica y cerrarles el centro de la cancha. Lo hemos hecho relativamente bien. Cumplió bien en las dos fases del juego. En el fútbol hay que estar preparado para todo. Muchas veces no gana el mejor, sino el que se adapta mejor y así lo hicimos”, explicó Tiago Nunes, descartando que la lesión de Ignacio Tapia en el calentamiento les haya dado ventaja.

“El cambio de ellos no significó un cambio de esquema, decir que eso nos favoreció es disminuir nuestra capacidad en la cancha. Preparamos el partido de forma muy detallada (...) Mantuvimos el equilibrio durante todo el partido, no es fácil jugar un partido así, es una buena prueba de que hay un equipo que puede pelear por más. Es un ingrediente en lo emocional, pero lo más importante es cómo estemos en noviembre. No sirve de nada ganar hoy y después dejar puntos”, dijo, confiando en dar la pelea en el Campeonato Nacional 2024.

“Es más mediático que otra cosa el que gana la primera rueda. Históricamente, el torneo chileno se caracteriza por equipos diferentes, con unos que empiezan bien y después no son campeones. Hay equipos que tienen competencias en paralelo, hay mucho por delante. Fue una prueba importante, para demostrar que es un equipo confiable”, concluyó Tiago Nunes en el Nacional.