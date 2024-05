Gustavo Álvarez desató su molestia por lesión de Ignacio Tapia en el calentamiento: “Me sorprendió y me molestó”

Este sábado por la tarde, la Universidad de Chile cayó por primera vez en la temporada. La UC se hizo fuerte en el Estadio Nacional y terminó con el invicto azul en Ñuñoa.

Tras el encuentro, Gustavo Álvarez entregó las primeras conclusiones del encuentro: “el equipo hizo un buen partido, desde el inicio arrancamos muy bien, sostuvimos la presión todo el primer tiempo, hasta que Católica salió a jugar y empezar a dividir”, dijo.

Agregó que “venía destacando el carácter del equipo, hoy no se vio en el resultado, pero sí en lo que mostró el equipo, me deja la misma tranquilidad de siempre”, sostuvo.

Cerró, con evidente molestia, la lesión de última hora de Ignacio Tapia: “me cambió, tenemos que ser más cuidadoso con eso puertas adentro, Tapia arrastraba una molestia desde ayer que me enteré en el momento del partido, me sorprendió y me molestó”, finalizó.