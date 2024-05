Zampedri y su chilena para el triunfo de la UC en el Clásico Universitario: “Este gol me puso en un lugar importante en la historia de Católica” / Juan Jose Molina

Santiago

Fernando Zampedri volvió a demostrar su calidad y vigencia en la UC, anotando de chilena el gol con el cual los cruzados se impusieron 2-1 a la U de Chile en la edición 198 del Clásico Universitario.

“Es la confianza que me tengo, vi que no llegaba el central, me quedó la pelota atrás y busqué que se le abriera al arquero”, dijo en diálogo con TNT Sports, destacando el hecho que este tanto lo consolida como el tercer máximo artillero de los precordilleranos en su historial.

“Va a quedar en los recuerdos hacer gol en un clásico. Este gol me puso en un lugar sumamente importante en la historia de Católica, estoy haciendo mi propio camino y estoy en busca de un logro importante”, explicó Fernando Zampedri, repasando su historial en la UC.

“Venía por un año y el club siguió confiando en mí. Se abrió una puerta muy grande y ahora buscando el récord. Ojalá cumplirlo este año. Gracias a mis compañeros, a mi familia, que es un sostén. Sirve para los tres puntos que veníamos a buscar”, remarcó el “Toro”, junto con reconocer que no se acordó que estaba a una amarilla de quedar suspendido, considerando que fue amonestado tras su golazo.

“Me había olvidado, tenía el festejo en la cabeza. Tenía mucha fe de anotar. Me costó mucho jugar, venía con una molestia, pensé que no jugaría, pero hice el sacrificio. Sabía que podía convertir en esta cancha”, concluyó Fernando Zampedri.