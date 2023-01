Acusación Constitucional contra Jackson: descuelgues en oposición y oficialismo ponen en duda resultado de votación de este jueves

“Tenemos la convicción de que no se configuran los elementos para la procedencia de esta”, afirmó el pasado domingo, Claudia Sarmiento, abogada del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, ante la acusación constitucional (AC) presentada en contra del secretario de Estado, y que se vota este jueves 19 de enero a las 10:00 en la Sala de la Cámara Diputados y Diputadas.

El libelo fue ingresado por parlamentarios del Partido Republicano, quienes acusan a la autoridad de Gobierno de faltar al deber de supervigilancia respecto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), infringir gravemente la Constitución y las leyes, al vulnerar el principio de probidad administrativa, con presiones a la exseremi de la cartera, Patricio Hidalgo.

En respuesta, la defensa del ministro Jackson señala que “la aplicación que la y los acusadores hacen de las causales invocadas es errónea respecto del texto expreso de la Constitución”.

“En la presente acusación constitucional se imputan una serie de hechos que en ningún caso son de la gravedad suficiente para justificar el uso de la presente institución, más aún si consideramos que algunos se relatan de manera errónea e imprecisa“, agrega el documento presentando por los abogados del secretario de Estado presentado el 13 de enero ante la comisión revisora de la AC.

Los votos

En cuanto a la votación, si bien los Republicanos esperaban contar con 70 votos para aprobar este libelo acusatorio, incluyendo a la centroderecha y Chile Vamos, con el paso del tiempo el panorama para el grupo opositor se ha ido poniendo cuesta arriba.

Por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional (RN, Andrés Celis, expuso que “cada vez le encuentro menos mérito desde el punto de vista técnico-jurídico. Las acusaciones uno no las puede votar como una venganza política. Mi voto será fundamentado en lo técnico-jurídico y el único elemento podría ser el de la ex seremi, pero no he visto ningún Whatsapp o documento donde él (Jackson) haya instruido que vote de alguna forma determinada. Lo único que hay son rumores o supuestos”, constató Emol.

Asimismo, el medio citado indica que al interior de Evópoli, hay al menos un diputado de cuatro “con dudas” sobre los fundamentos jurídicos. Y en la misma línea, en la UDI señalan que probablemente votarán más ordenados, aunque hay más de uno que está esperando el informe para decidir, indicando que el texto es débil jurídicamente.

En tanto, desde la Democracia Cristiana, habría dos diputados que están convencidos de que “no hay méritos” para la acusación constitucional contra el ministro Jackson, mientras que otros tres tendrían intenciones de demostrar la molestia al Gobierno.

“No tiene fundamentos”

Desde la vereda del oficialismo, este lunes, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, aseguró que el libelo impulsado por los Republicanos “no tiene fundamentos, su única motivación es política“.

“Lamento que los diputados que hacen gárgaras con el tema de la delincuencia están invitando a autoridades a que pierdan su tiempo en vez de estar preocupados de la delincuencia o la economía, tengan que estar preocupados de lo que es un verdadero show político”, emplazó desde el Congreso el parlamentario.

Diputado Manouchehri y AC contra Jackson: "Es un show político que solo hace perder el foco de las verdaderas prioridades" https://t.co/zDqyKDSOZQ — Radio ADN (@adnradiochile) January 16, 2023

Descolgados

Si bien la oposición no tiene asegurado los votos para aprobar en la Cámara la acusación constitucional contra el ministro Jackson, desde el oficialismo no pueden cantar victoria, ya que algunos de sus parlamentarios se encuentran “en reflexión” y aún no definen su voto para este jueves.

Un ejemplo de aquello, es la diputada Camila Musante (Ind), quien afirmó a Emol estar “evaluando” el mérito de libelo, esto, a raíz de las acusaciones expuestas por la exseremi Hidalgo. En una situación similar se encontrarían las parlamentarias independientes Mónica Arce y Viviana Delgado.

Bajo este escenario, este martes sería el día clave para que la mayoría de las fuerzas políticas defina una postura respecto a la votación de sus diputados y diputadas respecto de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. Al mismo tiempo, el Gobierno busca asegurar que este libelo no llegue a puerto este 19 de enero.