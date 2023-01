Alcalde de Puente Alto acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad” por mesa de seguridad

Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, ha estado en el debate público durante las últimas horas: por una parte, secundó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en el ranking de políticos mejor evaluados, según la encuesta CEP; y por otro lado, porque increpó al ministerio del Interior por la entrega de vehículos policiales que, según dijo, no se concretó.

Desde la secretaría de Estado retucaron al edil: en una aclaración pública, aseguraron que se han entregado 15 vehículos policiales en la comuna, entre furgones y radiopatrullas, además de haber transferido directamente $268 millones para áreas verdes y luminarias.

“Lo que estoy denunciando es que los vehículos que se nos están entregando son vehículos de reposición y que estaban comprometidos desde antes (…) No hay un compromiso de parte del Gobierno ni del subsecretario. Que nos estén reponiendo los vehículos que durante el Gobierno anterior se había iniciado el proceso de compra de esos vehículos para ser repuestos y que después de eso el subsecretario nos diga que nos van a aumentar la capacidad operativa, no puede ser a costa del compromiso preexistente”, detalló la mañana de este viernes en ADN Hoy.

Luego agregó: “Cuando hice la denuncia, se empezaron a producir movimientos y llegaron tres vehículos policiales. La denuncia tiene asidero y preocupó a la autoridad y me parece bien. No podemos seguir esperando que haya una distribución equitativa de las dotaciones policiales y de los recursos logísticos. Solo estoy pidiendo que cumplan la palabra empeñada y esa no es que iban a reponer vehículos que el Gobierno anterior se habían iniciado los trámites de compra de esos vehículos; era que iban a aumentar la capacidad operativa en Puente Alto y que iban a hacer llegar nuevas unidades”.

La delincuencia ha sido el tema del Gobierno. El diagnóstico para Codina es uno: “La disposición es una cosa y la acción es otra. Yo digo que hay cierta inacción porque nos pueden convencer todos los días que tienen la mejor disposición para dialogar, pero lo que necesitamos es que tomen acciones concretas”. Y esas acciones concretas, apuntó, están en la tramitación de proyectos de ley para el aumento de penas en determinados delitos o la ejecución del Sistema Nacional de Inteligencia.

Son temas que, finalmente, están en la agenda de seguridad. Pero para Codina, “es pura agenda. El gobierno lleva un año y tiene que ser coherente y consecuente para avanzar en esas acciones. Necesitamos que avancen más rápido”.

Indultos y mesa de seguridad

A propósito de los 13 indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric a detenidos por el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, la evaluación del alcalde es de un “sistema garantista. debido a que le entrega derechos a los delincuentes como no los tienen las víctimas. Considero un tremendo error el del Presidente, más encima cuando tiene a su ministra del Interior participando por las mesas de seguridad”.

Y ahí el nexo con la mesa de seguridad: “Estamos en una suerte de juego de la pinta, en el que el Gobierno,para eludir la responsabilidad legal que tiene y combatir la delincuencia, está tratando de achacarle la responsabilidad a personas que de buena fe se sentaron en una mesa para tratar de llegar a acuerdo para que las cosas sean más fluidas en el Congreso y puedan tener los votos suficientes para sacar proyectos de ley como los que les mencioné”.

Pese a que fue su sector el que se restó de las conversaciones, su postura es que debiesen seguir las tratativas: “Por eso he hecho un llamado a la gente de mi sector, para que vean y analicen bien la postura en relación a la participación en la mesa. Pero los entiendo cuando me dicen que es para la foto y no para las decisiones que les estoy hablando”.