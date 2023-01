En medio de las polémicas recientes que se han registrado en el Congreso Nacional, la senadora Ximena Rincón se refirió, en conversación con ADN Hoy, sobre el presunto “gallito político” entre los integrantes de la Cámara Alta y personeros de Gobierno.

Recordemos que el martes, primer día hábil en la sede legislativa, la senadora UDI Luz Ebensperger protagonizó una discusión con la ministra del Interior, Carolina Tohá. La parlamentaria de oposición exigió que se decrete estado de excepción en la macrozona norte, con el fin de mitigar la alta tasa de homicidios e ilícitos vinculados al crimen organizado.

A esto se suman los roces entre el Ejecutivo y el Senado, especialmente en la votación para designar a un Fiscal Nacional. Ya van dos propuestas del Gobierno que han sido rechazadas, lo que ha desatado críticas cruzadas entre ambas partes.

“No es un tema de gallito, el Gobierno no está haciendo la pega”

Consultada en ADN Hoy sobre un supuesto “gallito político” con el Gobierno, la senadora Ximena Rincón puntualizó que “esa es una manera de mirar las cosas. La otra es que desde el Ejecutivo no han hecho bien la pega, son incoherentes, hacen afirmaciones que después no respaldan con acciones y un largo etcétera”.

En esa línea, agregó que “la verdad es que gracias a Dios existe el Senado, que puede poner orden y hacer los llamados de atención respectivos“.

Durante la entrevista, la actual militante de Demócratas comentó lo sucedido entre Tohá y Ebensperger, en el epílogo de la sesión de la comisión de Constitución del Senado.

“Hay un tema no menor, que dice relación con la falta de respuesta a un tema grave en el norte de nuestro país“, analizó la senadora Rincón. “El control fronterizo, migración, sicariato, asesinatos, donde obviamente uno, como senador de la República, aunque no represento a esa zona, pero sí en el caso de la senadora Ebensperger, ella reacciona por una falta de acción del Gobierno”.

Sobre lo anterior, remarcó que “no es un tema de gallito. Es un tema de que el Gobierno no está haciendo la pega. Y nosotros, como representantes de la ciudadanía, no podemos guardar silencio”.

“Lo que pasa es que vemos varios estados de excepción en el sur del país. Y el nivel de aumento de violencia, homicidios, situaciones delictivas en el norte, sólo aumentan. No han sido escuchados los colegas del norte, frente a la solicitud de un estado de excepción que permita respuestas a la ciudadanía. La ciudadanía en el norte pide presencia militar y lo hace porque está en un estado de angustia y miedo que obviamente hace que los representantes del territorio reaccionen”, concluyó Rincón.