Este martes, primer día hábil del año, se registró un fuerte cruce entre la senadora UDI Luz Ebensperger y la ministra del Interior, Carolina Tohá, que se dio en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Durante esta jornada, la instancia debatió el mentado proyecto de infraestructura crítica. Esto es, la reforma constitucional que permite la protección de estos lugares por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente.

Cabe señalar que el susbsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se abrió a incluir a las zonas fronterizas en este proyecto de ley.

La tensión previa

El epílogo de la sesión en la comisión de Constitución del Senado fue tenso. El presidente de la instancia, Matías Walker, consultó a los presentes sobre si “habría acuerdo para votar en general y pedir la autorización a la Sala a que podamos despachar el proyecto en general y en particular, entendido que ahora solo vamos a votar la idea de legislar”.

“Presidente, no entiendo cuál es la razón de votarlo en general si vamos a pedir autorización a la Sala para verlo en general y en particular”, indicó Ebensperger. “Como señal política”, respondió Walker.

“Yo no estoy disponible hasta que al menos usted no le dé la palabra al secretario, porque hace mucho rato que pedí que él me aclarara una duda constitucional que tengo”, reafirmó la senadora. “Tiene que ver con la discusión en particular y por eso estaba haciendo la distinción”, cerró el parlamentario de Demócratas.

El momento de la discusión

Rienzi Franco, periodista de El Mercurio, publicó un video en el que aparece la senadora Luz Ebensperger discutiendo con la ministra Carolina Tohá. El hecho ocurrió al finalizar la sesión de la instancia.

En el registro se puede ver que la parlamentaria increpó a la secretaria de Estado a propósito del proyecto de infraestructura crítica, exigiendo que se decrete estado de excepción en el norte, justificado en el alza en la tasa de homicidios en la zona. Allí se alcanza a oir un “ya, ya” por parte de la jefa de gabinete.

Tras ello, el tono de la discusión subió. “No sea burlona, ministra, yo la respeto, usted también respete a los senadores“, espetó Ebensperger. “Está mezclando peras con manzanas”, fue la respuesta de Tohá. “Lo único que le pido es que piense en la gente del norte”, insistió la senadora UDI.

En ese momento, la ministra del Interior se gira para recoger su chaqueta. “Esto de meter infraestructura crítica en la frontera lo inventamos nosotros en diciembre, a nadie se le había ocurrido“, contestó Tohá. “Queremos estado de excepción, ministra”, finalizó Ebensperger.

El video de la discusión: