Senador Ossandón critica indultos del Gobierno, pero afirma que no dejará la mesa de seguridad

Diversas críticas ha recibido el anuncio del Gobierno respecto a indultar a nueve personas, entre ellos, detenidos durante el estallido social, además de un exfrentista.

La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, lanzó sus dardos contra el Gobierno, y adelantó que no seguirá en la mesa de seguridad. “Lo que ha hecho el Presidente de la República es una afrenta a todo Chile“, señaló.

“Indultar a delincuentes de esta envergadura, incluso a un frentista, es realmente inconcebible, inaceptable. Es reírse de las víctimas, de la delincuencia y del terrorismo“, agregó.

“En esta situación, no podemos ser parte de ninguna mesa de seguridad ni de trabajo con un Gobierno que sea cómplice de la delincuencia y el terrorismo”, prosiguió Flores.

En tanto, el Senador de su mismo partido, Manuel José Ossandón, manifestó que estos indultos son una señal “gravísima”, pero, a diferencia de Camila Flores, adelantó que no se retirará de la mesa de diálogo por seguridad.

“No estoy de acuerdo con el indulto que está entregando el Presidente a los presos del estallido. No es el momento ni la oportunidad, menos cuando estamos trabajando en una mesa de seguridad”, declaró.

“Para mí, la señal es gravísima, porque estamos diciendo a los violentos que no se preocupen, porque el Estado de Chile mañana los va a perdonar”, emplazó el parlamentario.

“Yo no me voy a retirar de la mesa de seguridad porque ese es un compromiso país que no puede estar condicionado para nada“, afirmó Ossandón.

Asimismo, el senador pidió que se revisen los casos de carabineros y militares involucrados durante el estallido social, abogando a que “la ley pareja no es dura“.