Luego que el Senado rechazara el nombramiento de Marta Herrera como Fiscal Nacional, la expersecutora habló por primera vez señalando que pagó “un costo” por el rol que jugó en algunas investigaciones como el caso Penta, en el que estuvieron involucrados varios personeros políticos de la UDI, bancada que en su conjunto votó contra su opción para liderar el Ministerio Público.

En conversación con CNN Chile, Marta Herrera señaló además que el exsenador Hernán Larraín se reunió con ella antes de ser nombrado ministro de Justicia para pedir una suspensión condicional del senador Iván Moreira en la investigación por el financiamiento irregular de la política en la que se había pedido su desafuero.

“El senador Larraín fue a plantear la situación del senador Moreira, que estaba involucrado en el caso Penta, y él quería ver la posibilidad de que se le suspendiera condicionalmente, el quería plantear la posibilidad de que la Fiscalía evaluara una suspensión condicional”, recordó Herrera.

A esto agregó que “en esos momentos nosotros ya habíamos pedido el desafuero del senador y por lo tanto mi respuesta en particular fue rotunda en términos de que no era posible una suspensión condicional cuando nosotros además habíamos instado por el desafuero, mi respuesta en todo caso no fue la definitiva porque la decisión la tomó el fiscal regional Metropolitano Oriente de la época”.

En tanto, ante la consulta de si cree que este tema influyó en el voto negativo de Moreira a su postulación a Fiscal Nacional, Marta Herrera contestó enfáticamente que “sí, lo creo”.